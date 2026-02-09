Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे पर गलती से भी पार्टनर ना दें ये खास गिफ्ट, लव लाइफ में आ जाएगी दरार

Valentine Day 2026: 14 फरवरी का दिन प्यार करने वालों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता. पूरे 'वैलेंटाइन वीक' के दौरान कपल्स एक-दूसरे को खास महसूस कराने के लिए कई जतन करते हैं. इस दिन का सबसे अहम हिस्सा होता है गिफ्ट. तोहफा सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं का प्रतीक होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने-अनजाने में चुना गया एक गलत गिफ्ट आपके हंसते-खेलते रिश्ते में कड़वाहट घोल सकता है? ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार, कुछ चीजों को उपहार में देना अशुभ माना जाता है. अगर आप भी अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं, तो इन बातों का खास ख्याल रखें.

नुकीली या धारदार चीजें

अक्सर लोग व्यावहारिक उपहार देने के चक्कर में कटलरी सेट या पेन जैसी चीजें दे देते हैं. वास्तु के अनुसार, कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे या कैंची, चाकू जैसी नुकीली वस्तुएं उपहार में देने से रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. यह आपके बीच विवाद और तनाव का कारण बन सकता है.

घड़ी और परफ्यूम

सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत लोकप्रिय गिफ्ट हैं. लेकिन मान्यताओं के अनुसार, घड़ी वक्त को बांध देती है और परफ्यूम की खुशबू उड़ने के साथ ही रिश्ते में दूरियां आने की संभावना रहती है. अगर आप फिर भी घड़ी या परफ्यूम देना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर से बदले में 10 या 5 रुपये ले लें. इससे वह उपहार न रहकर एक खरीद बन जाएगी और उसका दोष खत्म हो जाएगा.

काले रंग के कपड़े

काला रंग हालांकि बहुत रॉयल और सबका पसंदीदा होता है, लेकिन मांगलिक कार्यों या प्यार के इजहार में इसे शुभ नहीं माना जाता. काला रंग दुख और अलगाव का प्रतीक माना गया है. इसलिए वैलेंटाइन डे पर काले रंग के कपड़े या एक्सेसरीज देने से बचें.

जूते-चप्पल

अपने पार्टनर को महंगे हील्स या ब्रांडेड जूते गिफ्ट करना सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे रिश्तों के लिए अच्छा नहीं माना जाता. माना जाता है कि फुटवियर गिफ्ट करने से रास्ते अलग हो जाते हैं और पार्टनर के बीच विछोह की स्थिति पैदा हो सकती है.

क्या देना रहेगा शुभ?

अगर आप अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो प्यार का रंग लाल है, इसलिए लाल पोशाक या गुलाब सबसे उत्तम हैं. मिट्टी से बनी सुंदर मूर्तियां या शो-पीस घर में स्थिरता लाते हैं. प्रकृति या प्रेम को दर्शाने वाली पेंटिंग्स देना भी सकारात्मक माना जाता है. इसके अलावा चॉकलेट और कार्ड जैसे क्लासिक गिफ्ट्स कभी भी गलत नहीं होते और रिश्तों में मिठास घोलते हैं.

