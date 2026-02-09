Pradosh Vrat 14 February 2026 : 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन इस बार धार्मिक दृष्टि से भी अहम है. 14 फरवरी को प्रदोष व्रत पड़ रहा है. जिन लोगों की शादी में बाधा आ रही है या मनचाहा जीवनसाथी नहीं मिल पा रहा है, वे प्रदोष व्रत के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं.
Shani Pradosh Vrat 2026 : हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है. प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखते हैं. फाल्गुन मास का पहला प्रदोष व्रत 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन पड़ रहा है. इस दिन शनिवार होने से यह शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा. शनि प्रदोष व्रत का दिन भगवान शिव और शनि देव का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष है. साथ ही इस दिन वे लव कपल्स शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर सकते हैं, जिनकी शादी में कोई बाधा आ रही है. इसके अलावा मनपसंद जीवनसाथी पाने के उपाय करने के लिए भी प्रदोष व्रत का दिन खास होता है.
पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 फरवरी 2026, शनिवार की शाम 04:01 बजे प्रारंभ होगी और अगले दिन 15 फरवरी 2026, रविवार की शाम को 05:04 बजे समाप्त होगी. शिव कृपा बरसाने वाला प्रदोष व्रत 15 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय शाम को प्रदोष काल में 06:01 बजे से रात 08:32 बजे तक रहेगा.
प्रदोष व्रत के दिन जल्दी शादी या मनचाहा वर पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जो कि जल्दी नतीजे देते हैं. चूंकि इस साल वैलेंटाइन डे के दिन ही भगवान शिव का यह खास दिन पड़ रहा है, ऐसे में ये उपाय करना विशेष फल देगा.
शादी की रुकावटें दूर करने के उपाय - शादी में बार-बार कोई बाधा आ रही है तो प्रदोष व्रत के दिन 108 बेलपत्र लें. हर बेलपत्र पर चंदन से 'श्री राम' लिखकर महादेव को एक-एक करके अर्पित करें. माना जाता है कि इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जल्द शादी होती है. ये उपाय दोनों लव पार्टनर करें.
वैवाहिक सुख के लिए उपाय - यदि शादी नहीं हो रही है या वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करें. साथ ही शिव चालीसा पढ़ें. ऐसा करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं. सुखी वैवाहिक जीवन मिलता है.
मनचाहा वर पाने का उपाय - मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए प्रदोष व्रत करें. भगवान शिव की शाम को प्रदोष काल में विधि-विधान से पूजा करें. शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं.
जीवन में आ रही बाधाएं दूर करने का उपाय - यदि शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या चल रही है, कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें, इससे शनि दोष शांत होता है. साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं.
