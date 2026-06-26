/सोने की दीवारें, हीरे के झरोखे और 1000 खंभों का मंदिर; जानिए कितनी आलीशान और भव्य थी रावण की लंका!

Ravan gold lanka: रामायण काल में रावण की लंका के वैभव और चमक दमक की चर्चा चारों तरफ थी. महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के चौथे सर्ग में इस सोने की नगरी का बहुत ही सुंदर और प्रामाणिक वर्णन मिलता है. जब माता सीता की खोज में महाबली हनुमान ने लंकिनी को हराकर लंका में कदम रखा, तो वहा का नजारा देखकर वे खुद दंग रह गए.
वाल्मीकि रामायण के अनुसार, त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी यह नगरी इतनी भव्य थी कि इसके विशाल महलों के झरोखे और खिड़किया कीमती हीरों से जड़े हुए थे. राजमार्गों पर चारों ओर रावण की जय जयकार हो रही थी. कई घरों में राक्षस वेदमंत्रों का पाठ और स्वाध्याय कर रहे थे. नगर की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि इसके मध्य भाग की रक्षा के लिए ही एक लाख से ज्यादा हथियारों से लैस सैनिकों की फौज तैनात थी.
वाल्मीकि रामायण की इस अद्भुत जानकारी के अनुसार, रावण का मुख्य राजमहल सात मंजिला ऊंचा था और वह चारों तरफ से सोने की मोटी दीवारों से घिरा हुआ था. हनुमान जी ने वहा कीमती रथ, हाथी, घोड़े और रत्नजड़ित पालकियों का अंबार देखा. महल के भीतर ही सुंदर चित्रशालाएं, खेल के मैदान और सोने की मूर्तियां सजी हुई थीं.
इसी महल के परिसर में कुबेर से छीना गया दिव्य पुष्पक विमान खड़ा था. इस विमान को देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था. यह सोने और मणियों से बना था और इसकी चमक सूरज जैसी थी. यह विमान मन की गति से उड़ता था और इसकी बनावट देवलोक के विमानों से भी कहीं ज्यादा लाजवाब थी.
जब हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए रावण के अंतपुर यानी शयनकक्ष में पहुंचे, तो उन्हें लगा कि वे साक्षात स्वर्गलोक में आ गए हैं. फर्श पर एक बहुत ही शानदार और बड़ा कालीन बिछा हुआ था. रावण अपने पलंग पर सो रहा था और उसके चारों तरफ उसकी अनेक सुंदर रानियां सोई हुई थीं.
वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि रावण अपनी ताकत के बल पर किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छूता नहीं था. रावण का पलंग स्फटिक मणियों की वेदी पर बना था. इसमें हाथी दांत, सोना और वैदूर्यमणि जड़ी हुई थी. पलंग के ऊपर एक सफेद रंग का दिव्य छाता लगा था. पूरे कमरे में बहुत ही सुगंधित इत्र की खुशबू फैली हुई थी.
इसी शयनकक्ष में हनुमान जी ने एक अलग सुंदर पलंग पर सो रही मंदोदरी को देखा. मंदोदरी का रूप इतना अलौकिक था कि एक पल के लिए हनुमान जी को भ्रम हो गया कि शायद यही माता सीता हैं. लेकिन अगले ही पल उन्होंने सोचा कि श्री राम से बिछड़कर माता सीता कभी भी रावण के महल में इतने आराम से नहीं सो सकतीं.
इसके बाद वे महल की मद्यशाला में गए, जहा तरह तरह के मांस, पकवान और मदिरा भरी हुई थी. वहा पराई स्त्रियों को सोती हुई अवस्था में देखकर हनुमान जी के मन में थोड़ा डर भी आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला कि उनके मन में कोई गलत विचार नहीं था.
महलों में माता सीता का कोई सुराग न मिलने पर हनुमान जी अंततः अशोक वाटिका की तरफ बढ़े. वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, यह वाटिका देवताओं के नंदन वन से भी ज्यादा खूबसूरत थी. यहा फूलों और फलों से लदे अनगिनत पेड़ थे और मीठे पानी के तालाब कमलों से भरे थे. इसी वाटिका के बीच में हनुमान जी को एक विशाल मंदिर दिखाई दिया.
इस भव्य मंदिर में एक हजार खंभे लगे थे, इसकी सीढ़ियां मूंगे की थीं और वेदियां शुद्ध सोने से मढ़ी थीं. इसी मंदिर के नीचे हनुमान जी ने अत्यंत दयनीय अवस्था में बैठी माता सीता को पहचान लिया. इस प्रकार वाल्मीकि रामायण की यह पूरी कथा सिद्ध करती है कि रावण की लंका सचमुच कमाल की थी.
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(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)