Vamana Jayanti 2025: इस साल मनाई जाएगी वामन जयंती, क्यों श्रीहरि ने लिया यह अवतार, जानें असली कथा!
धर्म

Vamana Jayanti 2025: इस साल मनाई जाएगी वामन जयंती, क्यों श्रीहरि ने लिया यह अवतार, जानें असली कथा!

Vamana Jayanti 2025 Vaman Avatar Story: हिंदू धर्म में वामन जयंती का  विशेष महत्व है, वामन जयंती पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है. विष्णु जी ने भगवान वामन के रूप में अवतरित होकर इंद्रदेव को स्वर्ग पुनः दिलाया था. 

Sep 03, 2025, 11:33 AM IST
Trending Photos

Vamana Jayanti 2025 Katha: हिंदू धर्म में वामन जयंती का बहुत महत्व है. भगवान विष्णु ने अपने दस अवतारों में से एक वामन अवतार भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि पर लिया था, ऐसे में इस तिथि पर हर साल वामन जयंती मनाने का विधान है. साल 2025 में यह पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा. वामन जयंती के दिन जो भी व्यक्ति वामन भगवान की पूजा अर्चना करता है उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और सम्मान की प्राप्ति होती है.

वामन जयंती 2025 की तिथि (Vamana Jayanti 2025 Tithi)
भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि पर वामन जयंती मनाने का विधान है. तिथि 4 सितंबर, 2025 को सुबह 04:21 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 5 सितंबर, 2025 को सुबह 04:08 बजे होगा. श्रवण नक्षत्र 4 सितंबर की रात को 11:44 बजे शुरू होकर 5 सितंबर, 2025 की रात 11:38 बजे समाप्त होगी. इस तरह वामन जयंती उदया तिथि में 4 सितंबर, 2025 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी.

वामन अवतार कथा
स्वर्ग लोक की सत्ता देवराज इन्द्र को पुनः दिलाई जा सके इसके लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया. असुर राजा बलि ने घोर तपस्या की और अपनी असीम शक्ति के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर पर अधिकार स्थापित किया. फिर क्या था देवताओं में हाहाकार मच गया और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली. देवताओं की सहायता और उन्हें पुनः स्वर्ग की सत्ता दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण या वामन का अवतार लिया और राजा बलि के सामने जाकर उनसे भीक्षा मांगने लगे. दरअसल, बलि उस समय एक यज्ञ कर रहे थे और दान दे रहे थे. राजा बलि बड़े दानी थे. उन्होंने वामन भगवान को उनकी इच्छा अनुरूप भीक्षा देने का वचन दिया. इस पर वामन भगवान ने राजा बलि से केवल तीन पग भूमि की मांगी. वामन भगवान ने अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नापा. अब जब कहीं जगह नहीं बची तो भगवान ने राजा बलि से पूछा कि अब बताओ बलि मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं. इस पर राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें. भगवान वामन ने ऐसा ही किया. अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक में रहने के लिए भेज दिया. इस तरह पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का दान कर राजा बलि ने पाताल लोक की सत्ता संभाली. बलि की भक्ति और वचन निभाने की इच्छाशक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उनके एक इच्छा पूर्ति का वरदान दिया. जिस पर बलि ने भक्ति भाव से कहा कि भगवन आप भी मेरे साथ पाताल में वास करने चलिए जिससे कि मैं आपकी आराधना कर सकूं. भगवान विष्णु ने  बलि की इच्छा मान ली और उनके साथ पाताल में ही वास करने लगे. वहीं जब माता लक्ष्मी को इस बारे में ज्ञात हुआ तो वो विष्णु जी को लिवा लाने के लिए पाताल लोक गईं. जहां पर उन्होंने राजा बलि को रक्षासूत्र बांधा और बदले में भगवान विष्णु को मांग लिया. तो यह थी वामन अवतार की कथा.

Vamana Jayanti 2025

