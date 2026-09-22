हर साल भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है. धर्म-शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था. इसलिए इस तिथि को वामन द्वादशी भी कहते हैं. इस दिन भगवान वामन की पूजा करने और कथा पढ़ने का विधान है. इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. साथ ही भगवान विष्णु का वामन अवतार अहंकार न करने और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति प्रेम-भाव रखने की सीख भी देता है.
प्रोकेरला पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का आरंभ 22 सितंबर, मंगलवार की रात में 9 बजकर 43 मिनट से होगा और अगले दिन यानी 23 सितंबर, बुधवार को रात 10 बजकर 50 मिनट पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार, वामन जयंती का व्रत 23 सितंबर को करना शास्त्र सम्मत होगा.
वामन जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनें. फिर भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत-पूजा का संकल्प लें. इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें, गंगाजल छिड़कें. लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाएं. यदि पीला वस्त्र न हो तो लाल वस्त्र का उपयोग भी कर सकते हैं.
फिर चौकी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. भगवान वामन का पंचोपचार विधि और षोडशोपचार से पूजन करें. इसके बाद, 52 पेड़े और 52 दक्षिणा अर्पित करके पूजा करें. इस दिन 52 अंक का विशेष महत्व माना गया है. फिर ब्राह्मणों को दही-चावल, चीनी और दक्षिणा दें. इसके बाद ही व्रत खोलें.
जब-जब अधर्म, अत्याचार, अहंकार बढ़ा है भगवान विष्णु ने उसका नाश करके धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है. वामन अवतार भी राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए हुआ था. यह अवतार इंसान को 3 ऐसी सीख देता है, जो उसके जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं.
अहंकार न करें : राजा बलि को अपनी शक्ति का इतना घमंड हो गया था कि उसने बल से तीनों लोकों (पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल) पर अधिकार कर लिया था. लेकिन भगवान विष्णु ने 1 पग में धरती और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया. लिहाजा घटना बताती है कि इंसान को कभी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए.
वचन प्रतिबद्धता : राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग जमीन देने का वचन दिया था, उसे पूरा करने के लिए उसने अपना सिर आगे कर दिया. यानी कि जो भी वादा करें उसे निभाएं.
किसी को छोटा न समझें : भगवान विष्णु का वामन अवतार छोटे से ब्राह्मण बौने (वामन) का अवतार है. इस छोटे से रूप में ही वे राजा बलि के पास आए थे लेकिन जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो एक पग में धरती और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया. लिहाजा कभी किसी को छोटा न समझें. छोटे व्यक्ति में भी बड़ी शक्तियां और क्षमता होती है.
(Disclaimer: यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)