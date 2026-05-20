Panchang 30 May 2026: वरदा चतुर्थी पर बना शुभ रवि योग, भद्रा का साया भी करेगा तंग, पंचांग से जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त

20 May ka Panchang: अधिकमास की पहली चतुर्थी आज 20 मई 2026, बुधवार को है. इसे वरदा चतुर्थी कहते हैं. आज व्रत रखें और गणेश जी का पूजन करें. साथ ही बुधवार का दिन भी प्रथमपूज्‍य गणेश को समर्पित है. आज एक ओर रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है तो दूसरी ओर भद्रा काल व शूल योग का अशुभ काल भी रहेगा. यहां देखें 20 मई का पूरा पंचांग.

20 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 20 May 2026)

आज की तिथि - सुबह 11:07 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगा और उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज का वार - बुधवार.

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे. साथ ही शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.

आज का नक्षत्र - सुबह 06:11 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा.

आज के योग - दोपहार 02:09 बजे तक शूल योग रहेगा और इसके बाद गण्‍ड योग प्रारंभ होगा. इन दोनों ही योग का अशुभ माना गया है.

भद्रा काल - 19 व 20 मई की रात 12:39 बजे से प्रारंभ होग और 20 मई की सुबह 11:06 बजे तक रहेगा.

सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 05:47 बजे

सूर्यास्त - शाम 06:59 बजे

चन्द्रोदय - सुबह 08:58 बजे

चन्द्रास्त - देर रात 11:05 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - आज अशुभ योग के चलते अभिजीत मुहूर्त नहीं है.

अमृत काल - मध्‍यरात्रि 01:16 बजे से 02:44 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:11 बजे से 04:59 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - दोपहर 12:23 बजे से 02:02 बजे तक

यम गण्ड - सुबह 07:26 बजे से 09:05 बजे तक

कुलिक - सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक

दुर्मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक

वर्ज्यम् - शाम 05:11 बजे से 06:39 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)