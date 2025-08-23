Varaha Jayanti 2025: इस साल कब है वराह जयंती? क्या है तिथि, शुभ मुहूर्त, जानिए क्यों श्रीहरि ने लिए अवतार
Varaha Jayanti 2025: इस साल कब है वराह जयंती? क्या है तिथि, शुभ मुहूर्त, जानिए क्यों श्रीहरि ने लिए अवतार

Varaha Jayanti 2025 Date: हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार का विशेष महत्व है. इन्हीं में से एक है वराह अवतार. भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर यह त्योहार मनाया जाता है और इसे पृथ्वी माता के उद्धार का दिवस भी माना जाता है.

Aug 23, 2025, 08:02 AM IST
Varaha Jayanti 2025
Varaha Jayanti 2025

Varaha Jayanti 2025: वराह जयंती भगवान विष्णु के तीसरे अवतार की याद दिलाती है. जब उन्होंने धरती माता को दैत्यराज हिरण्याक्ष के अत्याचार से बचाने के लिए वराह रूप धारण किया था. यह पर्व न केवल धर्म की रक्षा का प्रतीक है बल्कि सृष्टि संतुलन की अनोखी गाथा भी है. 25 अगस्त 2025 को पड़ रही यह तिथि भक्तों के लिए बेहद शुभ मानी जाती है. इस दिन पूजा-अर्चना और व्रत से पापों का नाश होता है और जीवन में स्थिरता. समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

Varaha Jayanti 2025: हिंदू धर्म में भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए. इन्हीं अवतारों में से एक है  के दस अवतारों का गहन महत्व है. इन्हीं में एक अवतार है वराह अवतार जो विष्णु जी के सभी अवतारों में तीसरा है. सृष्टि पर आए संकट को दूर करने के लिए भगवान ने वराह रूप में आवतरित होकर संकट दूर किया था. इस साल वराह जयंती 25 अगस्त 2025, सोमवार के दिन मनाई जाएगी जो कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि पर मनाई जाती है. आइए इस दिन की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जान लें साथ ही जान लें कि आखिर भगवान विष्णु ने क्यों वराह अवतार लिया.

तिथि और शुभ मुहूर्त (Varaha Jayanti 2025 Shubh Muhurat)
पंचांग के अनुसार वराह जयंती 2025 की भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर के 12.35 बजे शुरू होकर 26 अगस्त की दोपहर को 1.54 बजे समाप्त हो रही है. पूजा के अति शुभ समय दोपहर के 1.40 बजे से लेकर शाम के 4.15 बजे तक होगा. इस समयावधि में भगवान विष्णु के अवतार भगवान वराह की पूजा अर्चना की जा सकती है.

पौराणिक कथा: धरती का उद्धार
कथा है कि दैत्यराज हिरण्याक्ष ने मायावी शक्तियों से पृथ्वी देवी को गहरे समुद्र में ले जाकर कहीं छिपा दिया. इससे पृथ्वीवासी और देवता असहाय हो गए और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा. तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया. वराह यानी एक विशालकाय शूकर का रूप लेकर भगवान महासागर में उतरे और फिर उन्होंने पहले हिरण्याक्ष का अंत किया और फिर पृथ्वी देवी की रक्षाकर उन्हें अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर निकाल निकाला. उन्होंने धरती को पुनः उसकी जगह पर स्थापित किया. इस तरह भगवान श्रीहरि ने वराह अवतार लेकर समस्त मानव जाति और धर्म की रक्षा की.

पूजन विधि (Varaha Jayanti 2025 Puja Vidhi)
वराह जयंती के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें. 
अब साफ वस्त्र धारण कर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें.
इसके बाद घर के पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कें. 
अब भगवान विष्णु की प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करें. 
भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें. 
पीले फूल, चंदन, तुलसीदल के साथ ही भोग नैवेद्य भगवान को अर्पित करें. 
भगवान के सामने बैठकर मंत्रों का 108 बार जाप करें. मंत्र है- ॐ वराहाय नमः . 
अब आरती करके पूजा को संपन्न करें.
दिनभर उपवास करें और रात में कथा वाचन करें
एक बार फिर पूजा और आरती करें.
कई जगहो पर दीपदान भी किया जाता है. ऐसा कर धरती माता को सम्मान दिया जाता है और उनका आशीर्वाद पाया जाता है.

धार्मिक महत्व (Varaha Jayanti 2025 Significance)
वराह जयंती हमें हमेशा याद दिलाती है कि धरती पर जब भी संकट आया है तब विष्णुजी ने अवतार लेकर उस संकट को दूर किया है और जगत में संतुलन स्थापित किया है. वराह जयंती के दिन व्रत और पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. संतान सुख की प्राप्ति होती है और भय से मुक्ति मिलती है. शास्त्रों की माने तो वराह जयंती का व्रत करने से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है.

;