Varaha Jayanti 2025: कल 25 अगस्त को मनाई जाएगी वराह जयंती, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व
Varaha Jayanti 2025: कल 25 अगस्त को मनाई जाएगी वराह जयंती, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व

Varaha Jayanti 2025 Date: इस साल 25 अगस्त को वराह जयंती मनाई जाएगी. इस दिन भक्त भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करेंगे. आइए इस कड़ी में जानें शुभ मुहूर्त कब है और पूजा विधि व इस पर्व का धार्मिक महत्व क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:14 PM IST
Varaha Jayanti 2025
Varaha Jayanti 2025

Varaha Jayanti 2025 Kab Hai: एक समय की बात है जब हिरण्याक्ष नामक एक असुर ने पृथ्वी देवी को गहरे समुद्र में छुपा दिया. तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पहले समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष का अंत किया और फिर अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर समुद्र से बाहर निकाला. धर्म की पुनः स्थापना करने वाले विष्णु जी का यह वराह यानी सुअर का अवतार असुरों के विनाश का प्रतीक बन गया. इस साल 2025 में वराह जयंती का उत्सव कब मनाया जाएगा और इसके लिए पूजा विधि व पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है आइए जानें. 

वराह जयंती कब है 2025 में?
इस साल यानी 2025 में वराह जयंती 25 अगस्त को मनाई जाएगी. इस दिन सोमवार है. साधक इस दिन वराह भगवान या साक्षात विष्णुजी की पूजा अर्चना करेंगे.

वराह जयंती 2025 शुभ मुहूर्त
भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि पर वराह जयंती मनाई जाती है और इस बार यह तिथि 25 अगस्त को दोपहर के समय 12.35 बजे से लेकर 26 अगस्त की दोपहर के 1.54 बजे रहने वाली है. पूजा के लिए अति शुभ मुहूर्त दोपहर के 1.40 बजे से शाम के 4.15 बजे होगा. साधक इस समय भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं. 

वराह जयंती पूजा विधि

  • सबसे पहले स्नान आदि कर भगवान विष्णु का ध्यान करें. 

  • इसके बाद भगवान वराह की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें. 

  • भगवान का गंगाजल से अभिषेक करें. 

  • दीप जलाएं और भगवान को रोली अक्षत अर्पित करें. 

  • इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें.

  • इसके बाद धूप दीप से भगवान की आरती करें. 

  • इस दिन हिरण्याक्ष वध की कथा सुने सुनाएं.

  • ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर पूजा को संपन्न करें.

  • वराह जयंती पर आप वराह स्त्रोत और वराह कवच का पाठ अवश्य करें.

धार्मिक महत्व
वराह जयंती सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि यह दिवस हमें याद दिलाती है कि कैसे भगवान ने अवतार लेकर पृथ्वी के कष्ट को दूर किया और मानव जाति पर आए संकट को दूर किया. भगवान विष्णु को निम्मित इस व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. संतान सुख प्राप्त होता है और भय से मुक्ति मिलती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Varaha Jayanti 2025

;