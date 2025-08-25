विष्णु भगवान को धरती पर क्यों लेना पड़ा वराह अवतार? जयंती के नाम पर महाराष्ट्र में मचा है क्लेश

Varaha Jayanti 2025: वराह जयंती को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है. इस बीच राज्य के मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस पर्व को पूरे महाराष्ट्र में भव्य तरीके से मनाया जाए. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर 25 अगस्त को राज्यभर में वराह जयंती उत्सव आयोजित करने की मांग की थी.उनका कहना है कि हम हिंदू हैं और अपने त्योहार पूरे उत्साह से मनाना हमारी परंपरा है. साथ ही उन्होंने इसे हिंदुओं की आस्था और बहुमत से बनी सरकार का दायित्व बताया. इस सब के बीच आइए जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु को वराह का अवतार क्यों लेना पड़ा और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार, एक बार सप्तऋषि वैकुंठ लोक पहुंचे, लेकिन वहां के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया. इससे क्रोधित होकर सप्तऋषियों ने दोनों को शाप दिया कि उन्हें तीन जन्मों तक धरती पर दैत्य रूप में रहना होगा. पहले जन्म में वे कश्यप और दिति के पुत्र बने, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष. दोनों ने मानवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया. हिरण्याक्ष तो यज्ञ और धार्मिक कर्म करने वालों को भी सताने लगा.

वराह अवतार की उत्पत्ति

एक दिन घूमते हुए हिरण्याक्ष वरुण देव की नगरी पाताल लोक में पहुंचा और उन्हें युद्ध की चुनौती दी. वरुण देव ने कहा कि वे उसका सामना करने में समर्थ नहीं हैं और उसे भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहिए. इसके बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से प्रार्थना की. तभी ब्रह्माजी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी नाक से वराह नारायण को प्रकट किया. यही भगवान विष्णु का वराह अवतार था.

भगवान वराह ने किया हिरण्याक्ष का वध

नारद मुनि से पता चलने पर हिरण्याक्ष समुद्र में गया, जहां भगवान विष्णु वराह रूप में पृथ्वी को बाहर निकाल रहे थे. उसने युद्ध का आह्वान किया और दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ. आखिरकार, भगवान वराह ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को सुरक्षित उसके स्थान पर स्थापित कर दिया.

