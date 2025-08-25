विष्णु भगवान को धरती पर क्यों लेना पड़ा वराह अवतार? जयंती के नाम पर महाराष्ट्र में मचा है क्लेश
Advertisement
trendingNow12896402
Hindi Newsधर्म

विष्णु भगवान को धरती पर क्यों लेना पड़ा वराह अवतार? जयंती के नाम पर महाराष्ट्र में मचा है क्लेश

Varaha Jayanti 2025: देशभर में वराह जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है. इस बीच महाराष्ट्र में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की दिलचस्प पौराणिक कथा.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विष्णु भगवान को धरती पर क्यों लेना पड़ा वराह अवतार? जयंती के नाम पर महाराष्ट्र में मचा है क्लेश

Varaha Jayanti 2025: वराह जयंती को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है. इस बीच राज्य के मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस पर्व को पूरे महाराष्ट्र में भव्य तरीके से मनाया जाए. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर 25 अगस्त को राज्यभर में वराह जयंती उत्सव आयोजित करने की मांग की थी.उनका कहना है कि हम हिंदू हैं और अपने त्योहार पूरे उत्साह से मनाना हमारी परंपरा है. साथ ही उन्होंने इसे हिंदुओं की आस्था और बहुमत से बनी सरकार का दायित्व बताया. इस सब के बीच आइए जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु को वराह का अवतार क्यों लेना पड़ा और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार, एक बार सप्तऋषि वैकुंठ लोक पहुंचे, लेकिन वहां के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया. इससे क्रोधित होकर सप्तऋषियों ने दोनों को शाप दिया कि उन्हें तीन जन्मों तक धरती पर दैत्य रूप में रहना होगा. पहले जन्म में वे कश्यप और दिति के पुत्र बने, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष. दोनों ने मानवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया. हिरण्याक्ष तो यज्ञ और धार्मिक कर्म करने वालों को भी सताने लगा.

वराह अवतार की उत्पत्ति

Add Zee News as a Preferred Source

एक दिन घूमते हुए हिरण्याक्ष वरुण देव की नगरी पाताल लोक में पहुंचा और उन्हें युद्ध की चुनौती दी. वरुण देव ने कहा कि वे उसका सामना करने में समर्थ नहीं हैं और उसे भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहिए. इसके बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से प्रार्थना की. तभी ब्रह्माजी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी नाक से वराह नारायण को प्रकट किया. यही भगवान विष्णु का वराह अवतार था.

भगवान वराह ने किया हिरण्याक्ष का वध

नारद मुनि से पता चलने पर हिरण्याक्ष समुद्र में गया, जहां भगवान विष्णु वराह रूप में पृथ्वी को बाहर निकाल रहे थे. उसने युद्ध का आह्वान किया और दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ. आखिरकार, भगवान वराह ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को सुरक्षित उसके स्थान पर स्थापित कर दिया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Varaha Jayanti 2025

Trending news

लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
;