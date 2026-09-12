/Varaha Jayanti 2026: कब है वराह जयंती, क्या है शुभ मुहूर्त और भगवान वराह की पूजा विधि? नोट कर लें

Varaha Jayanti 2026 Puja Vidhi Shubh Muhurat: सनातन धर्म में भगवान विष्णु के कई चमत्कारी अवतार हुए. इन्हीं में से एक है वराह अवतार जो विष्णु जी का एक बहुत प्रभावशाली अवतार माना जाता है. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर वराह जयंती मनाने का विधान है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्याक्ष नाम के एक असुर का वध कर भगवान वराह ने पृथ्वी देवी का रक्षण किया था. भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से निकाला तब जाकर सृष्टि का संतुलन बन पाया. आइए जानते हैं इस साल वराह जयंती कब है, इस दिन पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक होगा और भगवान वराह की पूजा विधि क्या है.