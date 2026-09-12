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Varaha Jayanti 2026: कब है वराह जयंती, क्या है शुभ मुहूर्त और भगवान वराह की पूजा विधि? नोट कर लें

Varaha Jayanti 2026 Kab Hai: सनातन धर्म में वराह जयंती पर्व का विशेष महत्व है. इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान वराह की विधि-विधान से पूजा की जाती है. आइए इस बारे में और जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 12, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:30 PM IST
Varaha Jayanti 2026: कब है वराह जयंती, क्या है शुभ मुहूर्त और भगवान वराह की पूजा विधि? नोट कर लें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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