/Varaha Jayanti 2026: कब है वराह जयंती, क्या है शुभ मुहूर्त और भगवान वराह की पूजा विधि? नोट कर लें

Varaha Jayanti 2026 Puja Vidhi Shubh Muhurat: सनातन धर्म में भगवान विष्णु के कई चमत्कारी अवतार हुए. इन्हीं में से एक है वराह अवतार जो विष्णु जी का एक बहुत प्रभावशाली अवतार माना जाता है. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर वराह जयंती मनाने का विधान है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्याक्ष नाम के एक असुर का वध कर भगवान वराह ने पृथ्वी देवी का रक्षण किया था. भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से निकाला तब जाकर सृष्टि का संतुलन बन पाया. आइए जानते हैं इस साल वराह जयंती कब है, इस दिन पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक होगा और भगवान वराह की पूजा विधि क्या है.
वराह जयंती हर साल भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि पर मनाने का विधान है. इस पर्व पर भक्त भगवान वराह के निमित्त व्रत का संकल्प करते हैं और पूजा करते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 13 सितंबर की सुबह 07 बजकर 08 मिनट से शुरू होकर 14 सितंबर को सुबह 07 बजकर 08 मिनट समाप्त होगी. इस तरह वराह जयंति रविवार, 13 सितंबर को मनाया जाएगा.
इस साल भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा के लिए दोपहर के समय विशेष शुभ मुहूर्त बन रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 सितंबर को वराह जयंती पर पूजा के लिए दोपहर 01:30 बजे से शाम 04:00 बजे तक होगा. इस अवधि में भक्त भगवान वराह की विधि अनुसार उपासना कर सकते हैं.
वराह जयंती पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठ जाएं.
अब भगवान विष्णु और वराह भगवान का ध्यान करें और प्रणाम करें.
जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और आचमन के बाद पूज-व्रत का संकल्प करें.
पूजा स्थल की साफ-सफाई करें और गंगाजल चढ़ाएं.
पूजा स्थल पर एक चौकी सजाएं और विष्णु जी या वराह भगवान की तस्वीर या प्रतिमा सजाएं.
चौकी न हो तो जल से भरे कलश पर भी प्रतिमा या तस्वीर रख सकते हैं.
अब पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें.
भगवान को पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाएं.
मिठाई और नैवेद्य का भोग चढ़ाएं.
पूजा करते हुए विष्णु जी या भगवान वराह का ध्यान कर मंत् जाप करें. मंत्र है- ‘ॐ वाराहाय नमः’.
दीपक और धूप जलाकर पूरी श्रद्धा से भगवान की आरती करें.
अंत में भगवान से परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें और भूल-चूक के लिए क्षमा मांगे.
(डिस्क्लेमर-यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)