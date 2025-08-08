Varalakshmi Vratham: वरलक्ष्मी व्रत पर करें इन मंत्रों का जाप, धन-दौलत में होगी खूब वृद्धि

Varalakshmi Vratham 2025: सावन का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन माना जाता है. इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत और पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें वरलक्ष्मी व्रत का विशेष स्थान और महत्व है. यह व्रत सावन के अंतिम शुक्रवार को रखा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने से घर में सुख-समृद्धि, शांति और धन की वृद्धि होती है. जो व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वे इस दिन लक्ष्मी मंत्रों का जाप कर सकते हैं. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि के मार्ग खुलते हैं.

वरलक्ष्मी व्रत 2025 की तिथि और पूजन मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में वरलक्ष्मी व्रत 8 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा. अगले दिन, 9 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा.

पूजन के लिए शुभ लग्न और मुहूर्त

सिंह लग्न (प्रातः कालीन)- सुबह 06:58 से 09:06 बजे तक

वृश्चिक लग्न (दोपहर)- दोपहर 01:24 से 03:38 बजे तक

कुंभ लग्न (संध्याकाल)- शाम 07:33 से 09:10 बजे तक

वृषभ लग्न (मध्यरात्रि)- रात 12:28 से 02:28 (9 अगस्त को)

मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के प्रभावशाली मंत्र

या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी।

धिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी॥

या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी।

सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै

अस्मांक दारिद्र्य नाशय

प्रचुर धनं देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ।

ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे

विष्णु पत्न्यै च धीमहि

तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ।

ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो,

धन-धान्यः सुतान्वितः।

मनुष्यो मत्प्रसादेन

भविष्यति न संशयः ॐ।

ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये

प्रसीद प्रसीद

ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नम:।

ॐ ह्रीं क्ष्रौं श्रीं लक्ष्मी-नृसिंहाय नमः।

ॐ क्लीं क्ष्रौं श्रीं लक्ष्मी देव्यै नमः।

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी

मम गृहे धनं पूरय पूरय

चिंतायै दूरय दूरय स्वाहा।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं

ॐ ह्रीं क ए ई ल ह्रीं

ह स क ह ल ह्रीं

सकल ह्रीं सौं ऐं क्लीं ह्रीं श्री ॐ।

ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय

धनधान्याधिपतये

धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा।

ऊँ हिमकुन्द मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्

सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्।

मां लक्ष्मी का ध्यान (ध्यान मंत्र)

सिन्दूरारुण कान्तिम् अब्जवासिनीं सौन्दर्यवारांनिधिं,

कोटीराङ्गदहारकुण्डलकटी सूत्रादिभिर्भूषिताम्।

हस्ताब्जैर्वसुपत्रमब्जयुगलादर्शंवहन्तीं परां,

आवीतां परिवारिकाभिरनिशं ध्याये प्रियां शार्ङ्गिणः॥

भूयात् भूयो द्विपद्माभयवरदकरा तप्तकार्तस्वराभा,

रत्नौघाबद्धमौलिर्विमलतरदुकूलार्तवालेपनाढ्या।

नानाकल्पाभिरामा स्मितमधुरमुखी सर्वगीर्वाणवनद्या,

पद्माक्षी पद्मनाभोरसिकृतवसतिः पद्मगा श्री श्रिये वः॥

वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां,

हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषिताम्।

भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिस्सेवितां,

पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः॥

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)