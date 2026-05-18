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Hindi Newsधर्मवरदा विनायक चतुर्थी पर गणेश की उपासना कर पाएं विशेष कृपा, इन 7 अचूक उपायों से मिलेगा धन और यश प्राप्ति का आशीर्वाद!

वरदा विनायक चतुर्थी पर गणेश की उपासना कर पाएं विशेष कृपा, इन 7 अचूक उपायों से मिलेगा धन और यश प्राप्ति का आशीर्वाद!

Varda Vinayaka Chaturthi 2026: 20 मई 2026 को वरदा विनायक चतुर्थी का व्रत गणेश जी के भक्त रखेंगे. अधिकमास के शुक्ल पक्ष की इस चतुर्थी तिथि पर पड़ने वाली वरदा विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 18, 2026, 02:02 PM IST
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Ganesh Ji
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Varda Vinayaka Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी प्रथम पूज्य हैं. किसी माह की चतुर्थी तिथि व सप्ताह का बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है. वहीं चतुर्थी अधिकमास यानी पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. अधिकमास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर वरदा विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाता है जो इस साल 19 मई 2026 को रखा जाएगा. 

वरदा विनायक चतुर्थी कब है?
वरदा विनायक चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की उपासना करने से सभी काम बिना रुके ही पूर्ण हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है. वरदा विनायक चतुर्थी 2026 के लिए ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 19 मई 2026 को दोपहर के समय 02:18 बजे से हो रही है और तिथि का समापन 20 मई 2026 को सुबह के 11:06 बजे हो रहा है. इस तरह उदया तिथि में वरदा विनायक चतुर्थी का व्रत 20 मई 2026 को बुधवार के दिन रखा जाएगा.

अधिकमास में वरदा चतुर्थी का महत्व क्या है?
भविष्य पुराण और स्कंद पुराण की मानें तो जो भी भक्त अधिकमास में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत रखता है और  गणेश जी की पूजा उपासना करता है उसे सामान्य चतुर्थी तिथि से कहीं अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. संकट और बाधाओं का अंत होता है. सुख-समृद्धि, धन लाभ और संतान प्राप्ति होती है. यश प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ के साथ ही भय मुक्ति का आशीर्वाद भी भगवान गणेश से मिलता है.

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वरदा विनायक चतुर्थी पूजा विधि क्या है?

  • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को साफ कर लें.

  • वरदा चतुर्थी का व्रत रखने के लिए गणेश का ध्यान कर संकल्प लेकर पूरे दिन व्रत रखें.

  • लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें.

  • गणेश जी को लाल फूल, दूर्वा, मोदक, केला, गुड़ का भोग लगाएं.

  • घी का दीपक जलाएं और गणेश जी के सामने रखें

  • 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

  • गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ करें व भगवान को अपनी मनोकामना बताएं.

  • आरती कर पूजा संपन्न करें. 

  • शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करें और दूध से अर्घ्य देकर व्रत खोलें.

  • व्रत में फलाहार लें। स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण व्रत न कर पाएं तो फलाहार करें.

वरदा विनायक चतुर्थी पर पूजा करने और व्रत रखने के लाभ
वरदा विनायक चतुर्थी पर पूजा करने और व्रत रखने बाधाएं दूर होती हैं और बुद्धि तेज होती है. अधिकमास में इस व्रत को करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

गणेश जी की कृपा पाने के 7 उपाय

  • अधिकमास होने के कारण 11 या 21 बार गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ सच्चे मन से करें.

  • पूजा के समय मंत्र जाप जरूर करें. मंत्र है-'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

  • पूजा के समय गणपति जी को 21 दूर्वा की गांठें अवश्य चढ़ाएं. गणेश जी प्रसन्न होंगे.

  • गणेश जी को मोदक का भोग जरूर अर्पित करें. सुख प्राप्ति होगी

  • पूजा में सिंदूर का तिलक गणेश जी को जरूर लगाएं. सभी बाधाएं दूर होंगी.

  • शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें, मानसिक तनाव दूर होगा.

  • जरूरतमंदों को दान जरूर दें. अन्न धन की कमी नहीं होगी.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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