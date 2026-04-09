Varuthini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत अहम माना गया है लेकिन इनमें से एक एकादशी व्रत ऐसा है जिसे करने से कन्यादान करने या हजारों साल तपस्या करने के बराबर फल मिलता है. अप्रैल महीने में वो एकादशी व्रत रखा जाएगा.
Trending Photos
Varuthini Ekadashi 2026: वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं. पौराणिक कथाओं अनुसार, वरुथिनी एकादशी व्रत के महात्म्य को बताते हुए खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग भगवान विष्णु के चरण कमलों में अपना मन लगाकर इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें 10 हजार वर्षों की तपस्या करने के समान फल प्राप्त होता है. साथ ही यह एक व्रत करने से कन्यादान करने के बराबर फल मिलता है.
हर महीने में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं. साल 2026 में अधिकमास पड़ने से इस साल 26 एकादशी व्रत रखे जाएंगे. अभी वैशाख महीना चल रहा है, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 12 व 13 अप्रैल की मध्यरात्रि 01:16 से शुरू होगी और 13 व 14 अप्रैल की मध्यरात्रि 01:08 बजे खत्म होगी. इस तरह 13 अप्रैल 2026, सोमवार को एकादशी व्रत रखा जाएगा. वहीं व्रत का पारण 14 अप्रैल 2026 की सुबह 06:54 बजे से 08:31 बजे के बीच करना उचित होगा.
(यह भी पढ़ें: गुरु-शुक्र का लाभ दृष्टि योग, 13 अप्रैल से वृष-कुंभ समेत 4 राशियों को देगा अपार धन, तरक्की के खुलेंगे नए रास्ते)
वरुथिनी एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि इसे रखने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है. साथ ही धन-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है. वरुथिनी एकादशी का व्रत समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाता है. यह व्रत रखने से कन्यादान करने, हजारों साल की तपस्या करने और सूर्य ग्रहण के दौरान सोना दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है.
(यह भी पढ़ें: तुला राशि वाले पार्टनर पर लुटाते हैं बेइंतहा प्यार, दिखने में शांत पर अंदर से कर जाते हैं 'खेल')
वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. पूजा में श्रीहरि विष्णु को पीले फूल, केला या आम फल, मिठाई और पीतांबर वस्त्र अर्पित करें. विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें. वरुथिनी एकादशी की कथा सुनें. अंत में आरती करें और व्रत-पूजा के दौरान जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)