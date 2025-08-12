वास्तु दोष पल भर में हो जाएगा नष्ट, घर में छा जाएगी खुशहाली, ऐसे लगाएं पंचमुखी हनुमानजी की तस्वीर

Panchmukhi Hanumanji Picture Vastu: जीवन में बार-बार आने वाली परेशानियां, निराशा और बाधाएं कई बार वास्तु दोष का परिणाम हो सकती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सौभाग्य का आगमन होता है. संकटमोचक हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाले माने जाते हैं. कहते हैं कि अगर हनुमान जी की तस्वीर को घर में वास्तु शास्त्र के अनुरूप लगाया जाए तो अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. साथ ही हर प्रकार का वास्तु दोष खत्म हो सकता है. आइए जानते हैं हनुमानजी की तस्वीर से जुड़े खास वास्तु टिप्स.

पंचमुखी हनुमान जी के पांच मुख और उनके महत्व

पूर्व दिशा- वानर मुख: शत्रुओं पर विजय दिलाता है.

पश्चिम दिशा- गरुड़ मुख: बाधाओं और विघ्नों को दूर करता है.

उत्तर दिशा- वराह मुख: यश, शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान करता है.

दक्षिण दिशा- नृसिंह मुख: भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है.

ऊपर की ओर- अश्व मुख: मनोकामनाएं पूर्ण करता है और ऊर्जा बढ़ाता है.

मुख्य द्वार पर तस्वीर लगाने का महत्व

वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना अत्यंत शुभ होता है. इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पातीं. तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो. मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे.

दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थापना

घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने से सभी वास्तु दोष दूर होते हैं. यह कोना स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है. तस्वीर इस प्रकार लगाएं कि हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है.

स्थापना की विधि

स्थान को अच्छी तरह साफ करें और गंगाजल का छिड़काव करें.

तस्वीर या प्रतिमा के सामने धूप, दीप, फूल और प्रसाद अर्पित करें.

‘ॐ हं हनुमते नमः’ मंत्र का जाप करें.

तस्वीर को ऐसी ऊंचाई पर लगाएं कि वह आसानी से दिख सके.

मंगलवार या शनिवार के दिन स्थापना करें, क्योंकि ये दिन हनुमान जी को विशेष रूप से समर्पित हैं.

नियमित पूजा का महत्व

स्थापना के बाद प्रतिदिन हनुमान जी को धूप-दीप दिखाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. यदि रोजाना संभव न हो, तो मंगलवार और शनिवार को अवश्य पूजा करें. यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार में सुख-शांति बनाए रखता है.

वास्तु दोष और संकटों से मुक्ति

पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर सही दिशा में लगाने से घर से वास्तु दोष समाप्त होता है और बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है. हनुमान जी का स्मरण ही जीवन की कठिनाइयों को दूर कर देता है.

सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद

यह उपाय न केवल वास्तु दोष दूर करता है, बल्कि परिवार में सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि भी लाता है. सही दिशा, साफ-सफाई और नियमित पूजा के साथ पंचमुखी हनुमान जी की कृपा से जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)