Vastu Tips: कैसा होना चाहिए बालकनी का वास्तु? जानें 5 खास टिप्स

Best Vastu Tips for Balcony: बालकनी को किसी भी घर में ऊर्जा का बड़ा स्रोत माना गया है. यहां से घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जा का प्रवेश होता है. जब बालकनी वास्तु शास्त्र के अनुकूल होती है, तो घर में रहने वाले लोग तानवमुक्त और खुशहाल रहते हैं. वहीं, बालकनी का वास्तु बिगड़ने पर बरकत पर बुरा असर पड़ता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, बालकनी में कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे वास्तु बिगड़ सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि बालकनी के लिए 5 जरूरी वास्तु टिप्स.