Vastu Tips: कैसा होना चाहिए बालकनी का वास्तु? जानें 5 खास टिप्स

Best Vastu Tips for Balcony: बालकनी को किसी भी घर में ऊर्जा का बड़ा स्रोत माना गया है. यहां से घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जा का प्रवेश होता है. जब बालकनी वास्तु शास्त्र के अनुकूल होती है, तो घर में रहने वाले लोग तानवमुक्त और खुशहाल रहते हैं. वहीं, बालकनी का वास्तु बिगड़ने पर बरकत पर बुरा असर पड़ता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, बालकनी में कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे वास्तु बिगड़ सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि बालकनी के लिए 5 जरूरी वास्तु टिप्स.
वास्तु नियम के मुताबिक, बालकनी की खिड़की के पल्ले बाहर की ओर खुले होने चाहिए. उसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए. बालकनी की खिड़कियों को साफ-सुथरा रखने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है. सकारात्मक ऊर्जा के लिए बालकनी की खिड़कियों को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए. अगर बालकनी में सूर्य की रोशनी और फ्रेश हवा आती है, तो घर वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता. इसके अलावा बलकनी की खिड़की में लगा पर्दा हल्के रंग का होना चाहिए.
वास्तु नियम के मुताबिक, बालकनी में कांटेदार पौधे लगाने से बचना चाहिए. बालकनी में चमेली, मनी प्लांट, तुलसी और फूल वाले पौधों को लगाना शुभ है.
पूर्व, उत्तर और पूर्व-उत्तर (ईशान कोण) में बालकनी होना वास्तु के अनुकूल माना गया है. इन दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाह लगातार बना रहता है.
बालकनी की खिड़कियों में भारी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
अगर बालकनी में लगे फूल के गमले टूटे-फूटे हैं, तो उसे बदलना अच्छा माना गया है.
बालकनी में लगे पर्दे गहरे रंग के नहीं होने चाहिए.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)