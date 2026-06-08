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Vastu Tips: कैसा होना चाहिए बालकनी का वास्तु? जानें 5 खास टिप्स

Balcony Tips for Positive Energy: घर की बालकनी को सकारात्मक ऊर्जा का बड़ा स्रोत माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, यहां पर कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए. जानिए 5 खास वास्तु टिप्स.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 08, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:56 PM IST
Vastu Tips: कैसा होना चाहिए बालकनी का वास्तु? जानें 5 खास टिप्स

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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