Vastu For Money: जिस घर में रोज किए जाते हैं वास्तु से जुड़े सिर्फ 4 काम, वहां धन से लबालब रहती है तिजोरी

Vastu For Money: वास्तु शास्त्र में धन से जुड़े संकट को दूर करने के लिए कुछ आसान और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं. मान्यता है कि जिस घर में वास्तु से जुड़े ये काम रोज किए जाते हैं, वहां पर कभी भी दरिद्रता पैर नहीं पसारती है. ऐसे घरों में धन की तिजोरी हमेशा भरी रहती है. आइए जानते हैं वास्तु के उन 4 प्रभावशाली और आसान उपायों के बारे में.
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Vastu For Money: कई बार दिन-रात मेहनत करने के बावजूद, घर में बरकत नहीं होती. घर के लोगों को बेवजह के खर्चे और आर्थिक मानसिक तनाव व्यक्ति को घेरे रखते हैं. वास्तु शास्त्र में इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान और बेहद प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि जिस घर में वास्तु से जुड़े ये काम रोज किए जाते हैं, वहां पर कभी धन की कमी नहीं होती है. ऐसे घरों की सुख-समृद्धि दिनों-दिन बढ़ती ही जाती है. इतना ही नहीं, घर में रोजना वास्तु से जुड़े इन कामों को करने से वास्तु दोष दूर होता है. ऐसे में आइए, जानते हैं वास्तु के उन खास उपायों के बारे में, जो सुख-समृद्धि और बरकत के लिए खास माने जाते हैं.
शास्त्रों के अनुसार, तुलसी का पौधा न सिर्फ पूजनीय है, बल्कि वास्तु में इसे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है. वास्तु नियम के मुताबिक,घर की उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है. इस दिशा में लगा तुलसी का पौधा ना सिर्फ आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने में मदद करता है, बल्कि पुराने से पुराने कर्जों से भी मुक्ति दिलाता है. इसके अलावा घर में श्रीहरि और मां लक्ष्मी का स्थाई वास होता है.
वास्तु शास्त्र में बहते हुए पानी को सीधे तौर पर धन नुकसान से जोड़कर देखा गया है. ऐसे में अगर आपके घर के नल या टंकियों से पानी टपकता है, तो इसे तुरंत ठीक करवाएं. वास्तु नियम के मुताबिक, टपकता हुआ पानी धीरे-धीरे संचित पूंजी को खत्म करता है और फिजूलखर्ची बढ़ाता है. पानी का संचय और उसका सही उपयोग धन को सुरक्षित रखने में मदद करता है.
घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से लगातार सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होता रहता है. इसलिए वास्तु नियम के मुताबिक, प्रवेश द्वार को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखें. गंदगी दरिद्रता को आमंत्रित करती है. ऐसे में रोजाना शाम के समय मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक जलाएं.ऐसा करने से न सिर्फ अंधेरा दूर होगा, बल्कि लक्ष्मी आगमन का रास्ता भी खुल जाएगा.
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घर का मंदिर या पूजा रूम ऊर्जा का केंद्र होता है. इसकी गलत दिशा पूरे घर के वास्तु को बिगाड़ सकती है. वास्तु नियम के मुताबिक, भूलकर भी दक्षिण दिशा में मंदिर न बनवाएं. इस दिशा में देव स्थान होने से आर्थिक हानि और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, मंदिर हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में होना चाहिए. यह दिशा देवताओं की मानी जाती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)