Vastu Tips: मां लक्ष्मी की कृपा और धन प्राप्ति के लिए घर में जरूर रखें ये 5 शुभ चीजें, तरक्की में लग जाएंगे चार चांद

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में ऊर्जा का विशेष महत्व बताया गया है. हर प्रकार की वस्तु में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसका असर इंसान के जीवन पर भी पड़ता है. कहा जाता है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वहां धन की देवी मां लक्ष्मी भी निवास ककती हैं. यही वजह है कि ज्योतिष या वास्तु के जानकार घर की वास्तु को हमेशा सही रखने की सलाह देते हैं. अगर कोई घर वास्तु शास्त्र के अनुकूल नहीं है, तो वहां हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का ही संचार रहता है. जबकि, वास्तु अनुकूल घर में सुख-समृद्धि के साथ-साथ मां लक्ष्मी का भी वास होता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में कुछ पौराणिक चीजों को रखने से न सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि धन की देवी मां लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त हो सकती है. मान्यता है कि वास्तु से जुड़े ये 5 आसान उपाय नौकरी और कारोबार में भी तरक्की दिलाते हैं. ऐसे में आइए, वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि घर में किन 5 शुभ चीजों को रखना अच्छा रहेगा.

श्रीमद्‍ भगवद्‍ गीता

हिंदू धर्म में भगवद्‍ गीता को धार्मिक ग्रंथ माना गया है. वास्तु शास्त्र में भी इसे बेहद पवित्र और खास माना गया है. मान्यता है कि घर में भगवद्‍ गीता रखने से जीवन में तरक्की होती है. इसके अलावा रोजाना गीता का पाठ करने से बड़े-बड़े दुख दूर हो जाते हैं.

चांदी का सिक्का

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में चांदी के सिक्के को बेहद शुभ माना गया है. चूंकि, चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से होता है, इसलिए इसे घर में रखने से मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. ऐसे में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति और मानसिक शांति के लिए घर में एक चांदी का सिक्का जरूर रखें. कहा जाता है कि चांदी के सिक्के में रोली लगाकर धन स्थान या तिजोरी में रखने से बरकत होती है.

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5 कौड़ियां

शास्त्रों में कौड़ियों का संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से बताया गया है. पौराणिक मान्यता है कि कौड़ी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है. ऐसे में धन प्राप्ति के लिए कौड़ी से जुड़े उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, शुक्रवार या पूर्णिमा तिथि के दिन 5 कौड़ी लें. ध्यान रहे कि यह टूटी-फूटी ना हो. इसके बाद इस कौड़ी पर हल्दी लगा दें और घर के पूजा मंदिर में रख दें. मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं.

हल्दी की गांठ

धर्म शास्त्रों के अनुसार, हल्दी का कनेक्शन भगवान विष्णु से है. कहा जाता है कि भगवान विष्णु जहां विराजते हैं, वहां लक्ष्मी का भी वास होता है. ऐसे में धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और धन प्राप्ति के लिए हल्दी की गांठ को तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें. मान्यता है कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी अपार धन-दौलत का वरदान देती हैं.

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गुलाब का पौधा

शास्त्रों के अनुसार, मां लक्ष्मी को कमल के साथ-साथ गुलाब का फूल भी अत्यंत प्रिय है. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर सही दिशा में गुलाब का पौधा लगाया जाता है, तो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. इसके अलावा घर में गुलाब का पौधा लगाने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)