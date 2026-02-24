Vastu Tips: किचन के इन 5 वास्तु दोष से रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी! अगर रसोई में रखी हैं ये चीजें, तो घर में नहीं टिकेगा पैसा

Kitchen Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में किचन को सुख-समृद्धि और खुशहाली से जोड़कर देखा गया है. मान्यता है कि घर के किचन में धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है. इसलिए वास्तु शास्त्र के जानकार किचन से जुड़े वास्तु नियमों को खास महत्व देते हैं. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर किचन में किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए, तो तरक्की रुक जाती है. किचन से उपजे वास्तु दोष घर की सुख-समृद्धि और खुशहाली पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. यही वजह है अक्सर घरों में किचन से जुड़े वास्तु नियमों का विशेष तौर पर पालन किया जाता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अगर किचन में इन 5 चीजों से जुड़े वास्तु दोष हैं, तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है. ऐसे घरों के सदस्य दिन-रात मेहनत करने के बावजूद भी मन के मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं करते. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किचन से जुड़े ऐसे कौन-कौन से वास्तु दोष हैं, जो तरक्की पर ग्रहण लगाते हैं. आइए जानते हैं किचन से जुड़े 5 वास्तु दोष.

टूटे-फूटे और जले हुए बर्तन

अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं किचन में टूटे हुए कप, पिचके हुए पतीले या बुरी तरह जल चुके तवे का इस्तेमाल करती रहती हैं. वास्तु शास्त्र की मानें तो टूटे बर्तन घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को बुलावा देते हैं. ऐसे बर्तनों में खाना पकाने या परोसने से परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता है और मानसिक शांति भंग होती है. इसलिए इन्हें तुरंत हटाकर नए और साफ बर्तन लाएं.

इस्तेमाल किया हुआ तेल

रसोई में एक बार इस्तेमाल किए जा चुके काले या बासी तेल दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि यह राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव को भी जगा देता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा तेल घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है. ऐसे में अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होती है और मां लक्ष्मी जी का आगमन रुक जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

खराब अनाज और बेकार मसाले

किचन के डिब्बों में सालों से जमा पुराने मसाले, कीड़े लगा हुआ अनाज नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. यह नकारात्मक ऊर्जा घर के मुखिया की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर निवेश किए गए धन को फंसा देती है. ऐसे में रसोई की रोजाना सफाई करें और जो सामान इस्तेमाल में न हो, उसे तुरंत बाहर कर दें.

यह भी पढ़ें: मुख्य द्वार के सामने भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना घर में पैर पसार सकती है नकारात्मकता और दरिद्रता

किचन में कभी ना रखें झाड़ू-पोछा

अक्सर देखा जाता है कि लोग किचन में झाड़ू या साफ-सफाई का समान रख देते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इन चीजों को रखना बहुत बड़ी भूल हो सकती है. चूंकि, किचन में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए किचन में इन चीजों को रखने से वो रूठ सकती हैं. कहा जाता है कि रसोई में झाड़ू रखने से बरकत रुक जाती है. ऐसे में झाड़ू को हमेशा रसोई से बाहर और छिपाकर रखें.

दवाइयां और फालतू कागजात

कई लोग किचन की स्लैब या अलमारी में दवाइयां और पुराने बिल या कागजात रख देते हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, किचन में दवाइयां रखने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है और कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज में खर्च होने लगता है.वास्तु नियम के मुताबिक, फालतू कागज नकारात्मक ऊर्जा और उलझनों को बढ़ावा देते हैं. ऐसे में किचन में मौजूद इन चीजों को तुरंत बाहर कर देना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)