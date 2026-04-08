Vastu Tips: घर और कारोबार में बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें धन लाभ के लिए 5 रामबाण वास्तु टिप्स

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में घर और कारोबार को लेकर विशेष प्रकार के वास्तु नियमों का जिक्र किया गया है. कहा जाता है कि किसी भी घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास तभी होता है जब वहां वास्तु के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है. जिस घर में दिशाओं से जुड़े वास्तु नियम को तरजीह दी जाती है, वहां वास्तु देवता का भी वास होता है. जब किसी घर में वास्तु देवता का वास हो जाता है, तो वहां सुख-समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है. इसके अलावा अगर कारोबार करने वाले अपने व्यापार के स्थल को वास्तु के अनुरूप रखते हैं, तो उन्हें अच्छी आर्थिक तरक्की मिलती है. वास्तु शास्त्र में घर और कारोबार में आर्थिक स्थिरता के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. कहा जाता है कि अगर इन वास्तु नियमों का सही से पालन किया जाए, तो धन की देवी मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर और कारोबार में तरक्की के लिए किन 5 वास्तु नियमों का विशेष ख्याल रखना जरूरी है.

व्यापार में वृद्धि के लिए वास्तु उपाय

व्यवसाय में लाभ और ग्राहकों के आकर्षण के लिए बैठने की दिशा का सही होना जरूरी माना गया है. दुकानदार या दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए. दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आर्थिक नुकसान की संभावना रहती है.

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बेडरूम का आईना उत्पन्न करता है वास्तु दोष

वास्तु के अनुसार, बेडरूम में आईना लगाना शुभ नहीं है. खासतौर पर बिस्तर के ठीक सामने लगा आईना वैवाहिक जीवन में तनाव और आपसी मतभेद पैदा कर सकता है. अगर किन्हीं वजहों से आईना हटाना संभव न हो, तो सोते समय उसे किसी कपड़े या पर्दे से ढक देना चाहिए. इससे वास्तु दोष का खतरा नहीं रहता.

सही समय पर ही करें लेन-देन

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, मंगलवार को कभी भी कर्ज नहीं लेने चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि, इस दिन लिया गया कर्ज चुकाना बहुत कठिन हो जाता है. हालांकि, पुराना कर्ज चुकाने के लिए मंगलवार सबसे शुभ दिन है. इसके अलावा अगर मजबूरी में कर्ज लेना पड़ जाए, तो इसके लिए बुधवार सबसे अच्छा है. वहीं, रविवार, मंगलवार, संक्रांति का दिन और हस्त नक्षत्र में कर्ज लेने से बचना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति लंबे समय तक कर्ज के बोझ तले दबा रह सकता है.

मुख्य द्वार पर लगाएं सौभाग्य बढ़ाने वाले सिक्के

धन के आगमन को बढ़ाने के लिए घर के मुख्य द्वार के हैंडल पर लाल रिबन या धागे से बंधे तीन चीनी सिक्के लटकाना अत्यंत शुभ होता है. इन्हें आप अपनी तिजोरी, गल्ले या पर्स में भी रख सकते हैं. फेंगशुई और वास्तु शास्त्र में इसे बेहद प्रभावशाली उपाय माना गया है.

एक सीध में कभी ना बनवाएं 3 दरवाजे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में एक ही सीध में तीन दरवाजे नहीं होने चाहिए. माना जाता है कि ऐसी संरचना से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते ही तुरंत बाहर निकल जाती है, जिससे घर में सुख-शांति नहीं टिकती और सदस्यों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है.

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कैसे दूर होगी घर या दुकान की निगेटिव एनर्जी?

घर या दुकान की नकारात्मकता को मिटाने का सबसे आसान उपाय सफाई है. ऐसे में पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें. नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है, जिससे वातावरण शुद्ध और खुशहाल बना रहता है.

दफ्तर में इस दिशा में बैठना होता है शुभ

कार्यस्थल पर बैठने की स्थिति आपकी सफलता तय करती है. इसलिए कभी भी दरवाजे की ओर पीठ करके न बैठें, क्योंकि यह विश्वासघात या षड्यंत्र की संभावना को बढ़ाता है. हमेशा इस तरह बैठें कि प्रवेश द्वार आपकी नजरों के सामने हो, ताकि आने-जाने वालों पर आपकी नजर रहे.

कैसे दूर होगी व्यापार की मंदी?

अगर व्यापार में लगातार गिरावट आ रही हो, तो अपने कार्यस्थल की दक्षिण दिशा की दीवार या मुंडेर को थोड़ा ऊंचा करवा दें. दक्षिण की दीवार का भारी और ऊंचा होना व्यवसाय में स्थिरता लाता है और देखते ही देखते व्यापार में तेजी आने लगती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)