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Hindi Newsधर्मAloe Vera Vastu: तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करेगा एक छोटा सा ऐलोवेरा, जानें इसे लगाने की सही दिशा और चमत्कारी फायदे

Aloe Vera Vastu: तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करेगा एक छोटा सा ऐलोवेरा, जानें इसे लगाने की सही दिशा और चमत्कारी फायदे

Aloe Vera Vastu Upay: एलोवेरा का पौधा न सिर्फ हवा को शुद्ध करता है, बल्कि वास्तु के नियमों के अनुसार लगाने पर यह वास्तु दोषों को मिटाकर खुशहाली लाता है. ऐसे में आइए जानते हैं ऐलोवेरा से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में, जो आर्थिक संमृद्धि ला सकते हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:17 PM IST
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Aloe Vera Vastu: तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करेगा एक छोटा सा ऐलोवेरा, जानें इसे लगाने की सही दिशा और चमत्कारी फायदे

Aloe Vera Vastu Tips: एलोवेरा को अब तक आपने सिर्फ सेहत और सौंदर्य निखारने के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे सौभाग्य का पौधा माना गया है. औषधीय गुणों से भरपूर यह पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सुख-समृद्धि प्रदान करता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, ऐलोवेरा सिर्फ सेहत और सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि किस्मत को संवारने का भी काम करता है. कहा जाता है कि एलोवेरा के उपाय से नौकरी-व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं. इसके साथ ही यह पौधा आर्थिक उन्नति के लिए भी खास माना गया है. कहा जाता है कि घर की सही दिशा में एलोवेरा का पौधा लगाने से तरक्की में आ रही हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं ऐलोवेरा के कुछ ऐसे उपायों के बारे में, जो हर प्रकार की समास्या को दूर करने के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं. 

करियर में सफलता और प्रमोशन के लिए

अगर आप कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहे, तो एलोवेरा आपकी मदद कर सकता है. वास्तु के अनुसार, नौकरी में उन्नति के लिए एलोवेरा को पश्चिम दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना जाता है. इस दिशा में लगा पौधा सकारात्मकता बढ़ाता है और करियर में तरक्की के नए द्वार खोलता है.

प्रेम संबंधों और वैवाहिक सुख के लिए

अगर पति-पत्नी के बीच अक्सर तनाव रहता है या लव लाइफ में दूरियां आ गई हैं, तो एलोवेरा का सही स्थान आपके रिश्तों में मिठास घोल सकता है. इसके लिए घर की पूर्व दिशा में एलोवेरा का पौधा स्थापित करें. पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है. यहां एलोवेरा लगाने से आपसी समझ बढ़ती है, क्लेश दूर होता है और संबंधों में मजबूती आती है.

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आर्थिक तंगी से छुटकारा और धन लाभ के लिए

लगातार पैसों की कमी या बढ़ते खर्चों से परेशान लोगों के लिए भी एलोवेरा रामबाण उपाय है. इसके लिए अपनी बालकनी या घर के बगीचे में एलोवेरा लगाएं. यह पौधा घर की नकारात्मकता को दूर कर मन को शांत करता है. जब मन स्थिर होता है, तो व्यक्ति को धन अर्जन के नए और रचनात्मक विचार मिलते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है.

यह भी पढ़ें: घर की इस दिशा में रखें कुबेर यंत्र, इन 5 यंत्रों की सकारात्मक ऊर्जा से दूर होगी दरिद्रता

इस दिशा में भूलकर भी न रखें ऐलोवेरा

वास्तु शास्त्र में दिशा का बहुत महत्व है. जिस तरह सही दिशा लाभ देती है, गलत दिशा नुकसान भी पहुंचा सकती है. ऐसे में एलोवेरा के पौधे को कभी भी उत्तर-पश्चिम (वायव्य कोण) दिशा में ना लगाएं. इस दिशा में एलोवेरा रखने से घर में अस्थिरता बढ़ सकती है और बने-बनाए काम बिगड़ने की आशंका रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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