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Hindi Newsधर्मVastu Tips: क्या आपके घर में भी रहती है धन की कमी? बस एक मुट्ठी चावल खोल देगा बंद किस्मत का ताला

Vastu Tips: क्या आपके घर में भी रहती है धन की कमी? बस एक मुट्ठी चावल खोल देगा बंद किस्मत का ताला

Vastu Tips Remove Money Crisis: हिंदू धर्म और वास्तु में चावल यानी अक्षत को धार्मिक कार्यों के लिए खास माना गया है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, चावल से जुड़ा एक वास्तु उपाय न सिर्फ पैसों की किल्लत को दूर कर सकता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में भी सहायक है. ऐसे में आइए जानते हैं एक मुट्ठी चावल से जुड़ा खास उपाय. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 15, 2026, 08:40 PM IST
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Vastu Tips: क्या आपके घर में भी रहती है धन की कमी? बस एक मुट्ठी चावल खोल देगा बंद किस्मत का ताला

Vastu Tips: जीवन में कई बार कठिन परिश्रम और अच्छी आमदनी के बावजूद बरकत नहीं हो पाती. अक्सर फिजूलखर्च, गलत निवेश या घर में मौजूद वास्तु दोष धन को टिकने नहीं देते. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की हर चीज और उसकी दिशा हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है. अगर यदि आप भी आर्थिक तंगी या धन की बर्बादी से परेशान हैं, तो मुट्ठी भर चावल का एक आसान वास्तु उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है. इसके अलावा एक मुट्ठी चावल से जुड़ा यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि एक मुट्ठी चावल के उस वास्तु उपाय के बारे में जो घर में सुख-समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं.

कैसे रुकेगी पैसों की बर्बादी? 

वास्तु शास्त्र में चावल (अक्षत) को समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना गया है. फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के लिए एक साफ और नया लाल रंग का सूती कपड़ा लें. इसके बाद इसमें एक मुट्ठी साबुत चावल (जो टूटे हुए न हों) रखें और एक छोटी सी पोटली बना लें. अब, इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के पास टांग दें. ध्यान रहे कि इसे द्वार के बाईं ओर ही लटकाना चाहिए. वास्तु के अनुसार, घर का बायां हिस्सा धन स्थान को दर्शाता है और इसमें धन को संचित करने या रोकने की अद्भुत शक्ति होती है. यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और आमदनी के नए द्वार को खोलता है. ध्यान रहे कि इस पोटली को एक सप्ताह तक वहीं रहने दें. अगले सप्ताह इसे हटाकर किसी पेड़ की जड़ के पास निष्ठापूर्वक रख दें.

मुख्य द्वार के लिए अन्य प्रभावी वास्तु टिप्स

मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है. इसे दोषमुक्त रखने के लिए मुख्य द्वार पर धातु की विंड चाइम लगाएं. माना जाता है कि मुख्य द्वार पर धातु की विंड चाइम लगाने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से मुक्ति मिलती है. इसके साथ ही मुख्य द्वार के पास मनी प्लांट या बैंबू प्लांट (बांस का पौधा) रखना अत्यंत शुभ होता है. ये पौधे न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि धन को भी आकर्षित करते हैं. इसके अलावा मुख्य द्वार के ठीक ऊपर बाहर की ओर मुख करता हुआ एक छोटा आइना लगाएं. ऐसे करने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा टकराकर वापस लौट जाती है. आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों या गेंदे के फूलों का तोरण लगा सकते हैं. ये सौभाग्य के सूचक हैं.

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यह भी पढ़ें: सीढ़ियों के नीचे क्या रखना है शुभ या अशुभ? इन वास्तु नियमों से घर में आएगी सुख-समृद्धि

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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