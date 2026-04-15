Vastu Tips: भूलकर भी न रखें इस दिशा में घर का दरवाजा, वरना लौट जाएगी सुख-समृद्धि, जानें सही वास्तु

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा और वस्तु का अपना एक ऊर्जा चक्र होता है. वास्तु के जानकारों की मानें तो, घर के दरवाजे और खिड़कियां सिर्फ हवा के आने-जाने का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये वे द्वार हैं जिनसे होकर सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है. वास्तु नियम के मुताबिक, अगर घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों की दिशा सही नहीं है तो, तनाव और आर्थिक संकट बढ़ सकता है. कई बार लोग नया घर बनवाते वक्त जानकारी के अभाव में मुख्य द्वार और खिड़कियों को किसी भी दिशा में रख देते हैं. लेकिन, अगर ये सही दिशा में नहीं हों तो, अनेक प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. ऐसे में आइए, वास्तु नियम के अनुसार जानते हैं कि घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां किस दिशा में होना चाहिए.

दिशाओं का चुनाव और पूर्व दिशा का सच

आमतौर पर पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है, लेकिन वास्तु के विशेष नियमों के अनुसार, मुख्य द्वार की सटीक स्थिति बहुत मायने रखती है. अगर मुख्य द्वार पूर्व दिशा के गलत पद (कोने) पर हो, तो यह अनावश्यक खर्चों और अज्ञात भय का कारण बन सकता है. गलत स्थान पर बना दरवाजा धन की हानि करा सकता है, जिससे मेहनत की कमाई घर में टिक नहीं पाती. इसलिए द्वार हमेशा वास्तु विशेषज्ञ की सलाह से सही दिशा में ही बनाना चाहिए.

दरवाजों की बनावट और स्थिति

दरवाजों को लेकर वास्तु में कुछ सख्त नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना गया है. भूलकर भी घर में एक के पीछे एक, यानी एक ही लाइन में तीन दरवाजे ना बनवाएं. यह ऊर्जा के प्रवाह को असंतुलित कर देता है. एक मुख्य दरवाजे के भीतर दूसरा छोटा दरवाजा बनाना वास्तु दोष माना जाता है. घर का मुख्य प्रवेश द्वार कभी भी दीवार के एकदम कोने में नहीं होना चाहिए. इसे हमेशा थोड़ा स्थान छोड़कर बनाना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा को मुड़ने का रास्ता मिले.

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संख्या का रखें खास ख्याल

वास्तु शास्त्र में खिड़कियों और दरवाजों की संख्या का भी विशेष महत्व है. वास्तु नियम के मुताबिक, घर में दरवाजे और खिड़कियों की कुल संख्या हमेशा सम होनी चाहिए, जैसे- 2, 4, 6 या 8 इत्यादि. ध्यान रखें कि कुल संख्या 10 नहीं होनी चाहिए. 10 की संख्या को वास्तु में शुभ नहीं माना गया है.

मुख्य द्वार के सामने न हो कोई बाधा

किसी भी घर का मुख्य द्वार 'ऊर्जा का मुख' है. इसके सामने किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए. घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई पेड़, बिजली का खंभा, सीढ़ियां या बड़ा गड्ढा नहीं होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि, ये बाधाएं उन्नति के रास्ते रोकती हैं और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं.

वेंटिलेशन की स्थिति का भी रखें ख्याल

वास्तु और विज्ञान दोनों ही क्रॉस वेंटिलेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं. घर में खिड़कियां और दरवाजे एक-दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए. इससे सकारात्मक ऊर्जा का चक्र पूरा होता है और दूषित हवा आसानी से बाहर निकल जाती है. ऐसे घरों में रहने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं.

खिड़कियों के आकार और डिजाइन से जुड़े नियम

आजकल लोग फैशन में आड़ी-तिरछी या अजीब डिजाइन वाली खिड़कियां बनवा लेते हैं, जो वास्तु के अनुसार गलत है. घर की सभी खिड़कियां एक समान और आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए. इसके अलावा अधिक कलात्मक या नुकीले डिजाइन वाली खिड़कियां घर में मानसिक अशांति पैदा कर सकती हैं.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)