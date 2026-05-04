Vastu Tips: सफलता के द्वार खोलेंगे ये छोटे बदलाव, जानें फेंगशुई हाथी रखने के 5 चमत्कारी फायदे

Elephant Statue feng Shui Tips: फेंगशुई वास्तु में जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति के लिए कई आसान और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं. उन्हीं में से एक है- फेंगशुई हाथी. मान्यता है कि इस हाथी को घर में रखने से सुख-समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं. आइए, जानते हैं फेंगशुगई हाथी के 5 बड़े फायदे और इसे जुड़े वास्तु नियम व सावधानियां.
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Feng Shui Elephant Vastu: फेंगशुई में जीवन की उन्नति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए कई प्रभावी प्रतीक बताए गए हैं. इनमें मछली, कछुआ और ड्रैगन जैसे जीवों के साथ हाथी का स्थान बेहद महत्वपूर्ण और सौभाग्यशाली माना जाता है. भारतीय संस्कृति में भी हाथी को माता लक्ष्मी का वाहन और शुभता का प्रतीक माना गया है. आइए जानते हैं, घर में फेंगशुई हाथी रखने के कुछ ऐसे लाभ जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं.
घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी की प्रतिमा लगाना करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता का रास्ता खोल देता है. प्रवेश द्वार पर ऊपर की ओर सूंड उठाए हुए हाथी की मूर्ति रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. मुख्य द्वार के दोनों ओर हाथी का जोड़ा रखने से यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो नकारात्मक शक्तियों को घर के भीतर आने से रोकता है.
विद्यार्थियों और कामकाजी पेशेवरों के लिए हाथी की मूर्ति के विशेष लाभ बताए गए हैं. स्टडी डेस्क या कार्यक्षेत्र पर हाथी की मूर्ति रखने से मन केंद्रित रहता है और करियर में सफलता मिलती है. अगर यदि हाथी की पीठ पर बंदर या मेंढक का स्टैच्यू हो, तो यह करियर में स्थिरता लाता है और तरक्की के नए द्वार खोलता है.
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पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाने के लिए फेंगशुई हाथी बेहद प्रभावशाली है. अग पति-पत्नी के बीच अनबन रहती हो, तो बेडरूम में हाथी का जोड़ा रखने से प्रेम और आपसी सहयोग बढ़ता है. संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को अपने कमरे में सात हाथियों की मूर्तियां रखनी चाहिए, क्योंकि फेंगशुई में सात नंबर का सीधा संबंध संतान सुख से माना गया है.
फेंगशुई के मुताबिक, उत्तर दिशा में चांदी का हाथी रखना शुभ होता है, इसके प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.इसके अलावा चांदी के छोटे हाथी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या गल्ले में रखें. इससे आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं और पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने में मदद मिलती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)