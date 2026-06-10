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Vastu Tips: बेडरूम में पूजा का छोटा मंदिर रख सकते हैं या नहीं, क्या है वास्तु नियम; जानें

Puja Mandir Vastu: घर में पूजा-मंदिर रखने या पूजा-पाठ करने के लिए वास्तु शास्त्र में खास दिशा का उल्लेख किया गया है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पूजा-मंदिर को बेडरूम में लगाना कितना सही या गलत है, जानिए.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 10, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:25 PM IST
Vastu Tips: बेडरूम में पूजा का छोटा मंदिर रख सकते हैं या नहीं, क्या है वास्तु नियम; जानें

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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