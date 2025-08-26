Vastu Shastra: कंगाल भी हो जाएंगे रईस, पैसों से भरी रहेगी जेब, घर में रख लें ये 3 मूर्तियां

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या कार्यस्थल में देवी-देवताओं की सही दिशा में स्थापना करने से जीवन में सुख-समृद्धि और धन-संपत्ति का आगमन होता है. विशेष रूप से भगवान गणेश, कुबेर और मां लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा का घर में होना अत्यंत शुभ माना जाता है. ये तीनों देवी-देवता धन, बुद्धि और समृद्धि के अधिपति हैं. यदि वास्तु नियमों का ध्यान रखते हुए इन्हें स्थापित किया जाए, तो घर में अपार धन-धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है. आइए जानते हैं कि घर में कौन सी 3 मूर्तियां रखने से बरकत होती है.

भगवान गणेश का चित्र या प्रतिमा

घर में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता और बुद्धि-प्रदाता हैं. गणेश जी का चित्र घर के मुख्य द्वार के ऊपर या दरवाजे के पास लगाना शुभ होता है. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती. एक ही घर में गणेश जी की दो प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए.

मां लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा

मां लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है. मां लक्ष्मी का चित्र उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना सबसे शुभ माना जाता है. ऐसा चित्र चुनें जिसमें मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान हों और उनके हाथ से धन व आशीर्वाद बरस रहा हो.रोजाना शाम के वक्त "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

कुबेर देव का चित्र या प्रतिमा

भगवान कुबेर धन के स्वामी और देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं. कुबेर जी की प्रतिमा घर या ऑफिस के उत्तर दिशा में रखनी चाहिए. यह दिशा कुबेर का स्थान मानी जाती है. कुबेर जी की प्रतिमा तिजोरी या धन रखने के स्थान पर भी रखी जा सकती है, इससे धनवृद्धि होती है.

