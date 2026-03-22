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Vastu Tips: पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपने गार्डन में शामिल करें ये 5 खास पौधे, वास्तु दोष से भी मिलेगी मुक्ति

हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका घर खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे. अक्सर देखा गया है कि अनजाने में हुए वास्तु दोष या नए घर में प्रवेश के बाद परिवार में छोटी-मोटी समस्याएं बढ़ने लगती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 22, 2026, 02:30 PM IST
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Vastu Tips: पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपने गार्डन में शामिल करें ये 5 खास पौधे, वास्तु दोष से भी मिलेगी मुक्ति

Vastu Shastra: हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका घर खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे. अक्सर देखा गया है कि अनजाने में हुए वास्तु दोष या नए घर में प्रवेश के बाद परिवार में छोटी-मोटी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, प्रकृति में ऐसी अद्भुत शक्ति है जो इन दोषों को दूर कर जीवन में शुभता ला सकती है. वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, अगर आप अपने घर में सही दिशा और स्थान पर कुछ विशेष पौधे लगाते हैं, तो न सिर्फ नकारात्मकता दूर होती है, बल्कि सौभाग्य के द्वार भी खुलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर के गार्डन में किन 5 पौधों को लगाने से वास्तु दोष दूर होगा और नौकरी-कारोबार में तरक्की मिलेगी. 

रबर प्लांट

वास्तु शास्त्र में रबर प्लांट को घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना गया है. यह पौधा न सिर्फ हवा को शुद्ध करता है, बल्कि घर के वातावरण से तनाव को कम करने में भी सहायक है. इसे घर की पूर्व दिशा में रखना सबसे उत्तम माना जाता है. इसे ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी हो, लेकिन सीधी धूप से बचाएं.

पुदीना

पुदीने की ताजगी भरी खुशबू घर के माहौल को खुशनुमा रखती है. अगर परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर तनाव या अनबन रहती है, तो पुदीने का पौधा एक वरदान साबित हो सकता है. वास्तु नियम के मुताबिक, इसे ऐसी जगह लगाएं जहां पानी का निकास या नमी अधिक हो. इसे भूलकर भी दक्षिण दिशा में न रखें, वरना इसके सकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं.

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सफेद अपराजिता

सफेद अपराजिता के फूल अत्यंत शुभ और पवित्र माने जाते हैं. माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को ये पुष्प अत्यंत प्रिय हैं. वास्तु के अनुसार, इस पौधे को घर में लगाने से आर्थिक तंगी दूर होती है और बैडलक का प्रभाव कम होता है. इसे घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना उत्तम है. पूजा के दौरान इन फूलों का अर्पण करने से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है.

बैम्बू प्लांट (बांस)

फेंगशुई और भारतीय वास्तु दोनों में ही बांस के पौधे को सौभाग्य का सूचक माना गया है. यह जीवन में संतुलन लाने और करियर की बाधाओं को दूर करने में बहुत प्रभावी है. इसे घर की उत्तर या पूर्व दिशा में स्थान दें. यह पौधा धन संबंधी समस्याओं को सुलझाने और घर में उन्नति लाने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: घर की बालकनी में छिपे हैं सुख-समृद्धि के राज; बस एक छोटा सा बदलाव दूर करेगा वास्तु दोष

शमी का पौधा

हिंदू धर्म और वास्तु में शमी के पौधे का विशेष महत्व है. इसे घर में लगाने से शनि देव की कृपा बनी रहती है और साढ़ेसाती या ढैय्या के बुरे प्रभाव कम होते हैं. यह फिजूलखर्ची को रोककर घर में बरकत लाता है. वास्तु के अनुसार शमी को हमेशा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में ही लगाना चाहिए. इसे लगाने से घर की सुख-शांति बनी रहती है और शत्रुओं पर सफलता प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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