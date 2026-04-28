Advertisement
trendingNow13196403
Hindi Newsधर्मVastu Tips: छत पर रखा कबाड़ बन सकता है आपकी कंगाली का कारण, आज ही हटाएं ये 5 चीजें

Vastu Tips: छत पर रखा कबाड़ बन सकता है आपकी कंगाली का कारण, आज ही हटाएं ये 5 चीजें

Vastu Tips for Home Roof: वास्तु शास्त्र में जिस प्रकार घर के ब्रह्म स्थान यानी मध्य भाग को विशेष महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार घर का छत भी वास्तु के लिहास से अहम स्थान रखता है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर में बेकार पड़ी चीजों को लोग छप पर रख देते हैं. वास्तु शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना गया है. कहा जात है कि ऐसा करने से भयानक वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो बरकत को रोक देता है. आइए, जानते हैं कि घर की छत पर किन 5 चीजों को नहीं रखना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 28, 2026, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: छत पर रखा कबाड़ बन सकता है आपकी कंगाली का कारण, आज ही हटाएं ये 5 चीजें

Vastu Shastra: अक्सर लोग घर के अंदर की सफाई तो चमक-धमक के साथ करते हैं, लेकिन जो सामान काम का नहीं होता, उसे चुपचाप छत पर डाल देते हैं. उन्हें लगता है कि ऊपर कौन देखने जा रहा है. लेकिन, वास्तु शास्त्र की मानें तो छत पर जमा यह कूड़ा-कबाड़ सिर्फ गंदगी नहीं, वास्तु दोष भी पैदा करती है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, कबाड़ के तौर पर छत पर रखे गए सामान घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोखकर नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने घर की छत पर कूड़ा-कबाड़ जमा कर रखा है, तो जल्द ही उसे वहां से हटा दीजिए, वरना गंदगी से उत्पन्न हुआ वास्तु दोष बरकत को नष्ट कर देगा. आइए, जानते हैं कि घर की छत से वास्तु दोष उत्पन्न करने वाली किन 5 चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए.

ये चीजें पैदा करती हैं आर्थिक संकट 

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, घर की छत पर रखा भारी कबाड़ धन के प्रवाह को रोक देता है. इसलिए अगर आपकी छत गंदी है, तो आपको ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. दरअसल,  घर में बड़ी टूट-फूट होना या किसी पुरानी बीमारी का दोबारा उभर आना, ये सभी वास्तु दोष के प्रमुख कारण हैं.  वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि छत पर रखा कबाड़ संचित धन को धीरे-धीरे खत्म कर देता है.

बढ़ सकता है मानसिक तनाव

छत को घर का मस्तिष्क माना जाता है. जिस तरह दिमाग में फालतू विचार तनाव पैदा करते हैं, वैसे ही छत पर पड़ा फालतू सामान मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है. अगर आप अक्सर सिरदर्द, अनिद्रा या नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, तो एक बार अपनी छत जरूर चेक करें. ऐसा इसलिए क्योंकि, वहां जमा गंदगी आपके मानसिक सुकून को छीन सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

शास्त्रों में कहा गया है कि साफ-सफाई में ही धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है. घर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी छत अगर दूषित है, तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करतीं. इसकी वजह से घर के सदस्यों को कठोर परिश्रम के बाद भी भाग्य का साथ नहीं मिलता और सफलता हाथ आते-आते रह जाती है.

यह भी पढ़ें: जिस घर में रोज किए जाते हैं वास्तु से जुड़े सिर्फ 4 काम, वहां धन से लबालब रहती है तिजोरी

ऐसी चीजें करती हैं राहु को आकर्षित

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर की छत का संबंध राहु से है. कबाड़, जंग लगा लोहा और पुरानी लकड़ियां राहु की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती हैं. जब राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है, तो व्यक्ति को भ्रम, अचानक कानूनी अड़चनें और वातावरण में नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है. राहु उन्हीं को पीड़ित करता है जो अपने परिवेश को गंदा रखते हैं. इसलिए अगर घर की छत पर ये चीजें रखी हैं तो उसे तुरंत हटा दें.

रिश्तों में आ सकती है दरार 

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, छत की गंदगी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के रिश्तों को भी प्रभावित करती है. वास्तु शास्त्र के जानकारों का मानना है कि छत पर जमा कबाड़ पति-पत्नी के बीच कलह, बेवजह का गुस्सा और गलतफहमियां पैदा करता है. घर में शांति की जगह छोटी-छोटी बातों पर क्लेश बढ़ने लगता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
Supreme Court
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
Strait of Hormuz
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
Gujarat Elections
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
aap
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
Gujarat local body election result
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
Kolhapur
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
mumbai
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
tej pratap yadav news
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!
Patiala
पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक