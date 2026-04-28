Vastu Tips: छत पर रखा कबाड़ बन सकता है आपकी कंगाली का कारण, आज ही हटाएं ये 5 चीजें

Vastu Shastra: अक्सर लोग घर के अंदर की सफाई तो चमक-धमक के साथ करते हैं, लेकिन जो सामान काम का नहीं होता, उसे चुपचाप छत पर डाल देते हैं. उन्हें लगता है कि ऊपर कौन देखने जा रहा है. लेकिन, वास्तु शास्त्र की मानें तो छत पर जमा यह कूड़ा-कबाड़ सिर्फ गंदगी नहीं, वास्तु दोष भी पैदा करती है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, कबाड़ के तौर पर छत पर रखे गए सामान घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोखकर नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने घर की छत पर कूड़ा-कबाड़ जमा कर रखा है, तो जल्द ही उसे वहां से हटा दीजिए, वरना गंदगी से उत्पन्न हुआ वास्तु दोष बरकत को नष्ट कर देगा. आइए, जानते हैं कि घर की छत से वास्तु दोष उत्पन्न करने वाली किन 5 चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए.

ये चीजें पैदा करती हैं आर्थिक संकट

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, घर की छत पर रखा भारी कबाड़ धन के प्रवाह को रोक देता है. इसलिए अगर आपकी छत गंदी है, तो आपको ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. दरअसल, घर में बड़ी टूट-फूट होना या किसी पुरानी बीमारी का दोबारा उभर आना, ये सभी वास्तु दोष के प्रमुख कारण हैं. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि छत पर रखा कबाड़ संचित धन को धीरे-धीरे खत्म कर देता है.

बढ़ सकता है मानसिक तनाव

छत को घर का मस्तिष्क माना जाता है. जिस तरह दिमाग में फालतू विचार तनाव पैदा करते हैं, वैसे ही छत पर पड़ा फालतू सामान मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है. अगर आप अक्सर सिरदर्द, अनिद्रा या नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, तो एक बार अपनी छत जरूर चेक करें. ऐसा इसलिए क्योंकि, वहां जमा गंदगी आपके मानसिक सुकून को छीन सकती है.

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मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

शास्त्रों में कहा गया है कि साफ-सफाई में ही धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है. घर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी छत अगर दूषित है, तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करतीं. इसकी वजह से घर के सदस्यों को कठोर परिश्रम के बाद भी भाग्य का साथ नहीं मिलता और सफलता हाथ आते-आते रह जाती है.

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ऐसी चीजें करती हैं राहु को आकर्षित

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर की छत का संबंध राहु से है. कबाड़, जंग लगा लोहा और पुरानी लकड़ियां राहु की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती हैं. जब राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है, तो व्यक्ति को भ्रम, अचानक कानूनी अड़चनें और वातावरण में नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है. राहु उन्हीं को पीड़ित करता है जो अपने परिवेश को गंदा रखते हैं. इसलिए अगर घर की छत पर ये चीजें रखी हैं तो उसे तुरंत हटा दें.

रिश्तों में आ सकती है दरार

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, छत की गंदगी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के रिश्तों को भी प्रभावित करती है. वास्तु शास्त्र के जानकारों का मानना है कि छत पर जमा कबाड़ पति-पत्नी के बीच कलह, बेवजह का गुस्सा और गलतफहमियां पैदा करता है. घर में शांति की जगह छोटी-छोटी बातों पर क्लेश बढ़ने लगता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)