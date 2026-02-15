Vastu Tips: सजावट के लिए रखी मूर्तियां कहीं बन न जाएं वास्तु दोष का कारण? जानें कौन सी प्रतिमा घर के लिए है सबसे शुभ

Vastu Shastra: हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका घर सकारात्मक ऊर्जा, शांति और खुशहाली से महकता रहे. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद प्रत्येक वस्तु- चाहे वह सजावट का सामान हो या कोई मूर्ति, हमारे करियर, मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालती है. अक्सर हम घर को आकर्षक बनाने के लिए शोपीस और प्रतिमाएं तो ले आते हैं, लेकिन अगर उन्हें वास्तु नियम के मुताबिक सही दिशा में न रखा जाए, तो उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखा शोपीस की वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है. हालांकि, वास्तु शास्त्र में इस दोष से मुक्ति पाने के लिए खास उपाय बताए गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन मूर्तियों को घर में स्थान देना चाहिए और किस प्रकार की मूर्तियों को घर में रखने से बचना चाहिए.

कामधेनु गाय

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में कामधेनु गाय को हर मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति माना गया है. घर में इनकी प्रतिमा स्थापित करना अत्यंत कल्याणकारी होता है. कामधेनु की मूर्ति घर से वास्तु दोषों का निवारण करती है और सकारात्मकता का संचार करती है. अगर आप असमंजस में रहते हैं, तो मानसिक स्पष्टता और सटीक निर्णय लेने की शक्ति के लिए इसे उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित करें. जबकि, मान-सम्मान और अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसे घर के पूर्वी भाग में रखना सबसे उत्तम है. प इसे अपने पूजा स्थल, बैठक स्थल या बच्चों के स्टडी रूम में भी रख सकते हैं.

कछुआ

धार्मिक ग्रंथों में कछुए को भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का रूप माना गया है. वास्तु के अनुसार, कछुआ न सिर्फ दीर्घायु का प्रतीक है, बल्कि यह धन की देवी लक्ष्मी को भी आकर्षित करता है. ड्राइंग रूम में धातु (पीतल, तांबा या चांदी) का कछुआ रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है और आमदनी के नए स्रोत विकसित होते हैं. वास्तु का यह उपाय घर-परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाता है. परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पहले से और अच्छी होती है. इसलिए कछुए से जुड़े वास्तु नियमों का विशेष ख्याल रखें.

प्रतिमाएं रखते समय क्या करें और क्या न करें

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, घर में कभी भी टूटी हुई मूर्ति न रखें, यह अशांति लाती है. मूर्तियों के आसपास का स्थान हमेशा साफ और पवित्र रखें. एक ही देवी-देवता की दो मूर्तियां कभी भी एक-दूसरे के सामने न रखें. देव-स्थान या मंदिर के लिए हमेशा ईशान कोण को प्राथमिकता दें. इसके अलावा बेडरूम या बाथरूम की दीवार से सटे स्थान पर मूर्तियां न लगाएं. घर में हमेशा प्रसन्न और शांत मुद्रा वाली प्रतिमाएं ही लगाएं. याद रहे- घर के भीतर शनिदेव या देवी के रौद्र (क्रोधित) रूप वाली तस्वीरें न लगाएं. इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है.

