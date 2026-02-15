Advertisement
trendingNow13110749
Hindi Newsधर्मVastu Tips: सजावट के लिए रखी मूर्तियां कहीं बन न जाएं वास्तु दोष का कारण? जानें कौन सी प्रतिमा घर के लिए है सबसे शुभ

Vastu Tips: सजावट के लिए रखी मूर्तियां कहीं बन न जाएं वास्तु दोष का कारण? जानें कौन सी प्रतिमा घर के लिए है सबसे शुभ

Idol Vastu Ttips for Progress: वास्तु शास्त्र में शोपीस से जुड़े वास्तु दोष को बेहद अशुभ माना गया है. वास्तु नियम के मुताबिक, घर में कुछ मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है. यह वास्तु दोष घर-परिवार में अशांति, कलह और धन हानि का कारण बन सकता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: सजावट के लिए रखी मूर्तियां कहीं बन न जाएं वास्तु दोष का कारण? जानें कौन सी प्रतिमा घर के लिए है सबसे शुभ

Vastu Shastra: हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका घर सकारात्मक ऊर्जा, शांति और खुशहाली से महकता रहे. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद प्रत्येक वस्तु- चाहे वह सजावट का सामान हो या कोई मूर्ति, हमारे करियर, मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालती है. अक्सर हम घर को आकर्षक बनाने के लिए शोपीस और प्रतिमाएं तो ले आते हैं, लेकिन अगर उन्हें वास्तु नियम के मुताबिक सही दिशा में न रखा जाए, तो उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखा शोपीस की वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है. हालांकि, वास्तु शास्त्र में इस दोष से मुक्ति पाने के लिए खास उपाय बताए गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन मूर्तियों को घर में स्थान देना चाहिए और किस प्रकार की मूर्तियों को घर में रखने से बचना चाहिए.

कामधेनु गाय

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में कामधेनु गाय को हर मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति माना गया है. घर में इनकी प्रतिमा स्थापित करना अत्यंत कल्याणकारी होता है. कामधेनु की मूर्ति घर से वास्तु दोषों का निवारण करती है और सकारात्मकता का संचार करती है. अगर आप असमंजस में रहते हैं, तो मानसिक स्पष्टता और सटीक निर्णय लेने की शक्ति के लिए इसे उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित करें. जबकि, मान-सम्मान और अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसे घर के पूर्वी भाग में रखना सबसे उत्तम है. प इसे अपने पूजा स्थल, बैठक स्थल या बच्चों के स्टडी रूम में भी रख सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कछुआ 

धार्मिक ग्रंथों में कछुए को भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का रूप माना गया है. वास्तु के अनुसार, कछुआ न सिर्फ दीर्घायु का प्रतीक है, बल्कि यह धन की देवी लक्ष्मी को भी आकर्षित करता है. ड्राइंग रूम में धातु (पीतल, तांबा या चांदी) का कछुआ रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है और आमदनी के नए स्रोत विकसित होते हैं. वास्तु का यह उपाय घर-परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाता है. परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पहले से और अच्छी होती है. इसलिए कछुए से जुड़े वास्तु नियमों का विशेष ख्याल रखें.

यह भी पढ़ें: घर में लगाएं उड़ते हुए पक्षियों की ये तस्वीर, जॉब-बिजनेस की हर बाधा होगी दूर

प्रतिमाएं रखते समय क्या करें और क्या न करें 

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, घर में कभी भी टूटी हुई मूर्ति न रखें, यह अशांति लाती है. मूर्तियों के आसपास का स्थान हमेशा साफ और पवित्र रखें. एक ही देवी-देवता की दो मूर्तियां कभी भी एक-दूसरे के सामने न रखें. देव-स्थान या मंदिर के लिए हमेशा ईशान कोण को प्राथमिकता दें. इसके अलावा बेडरूम या बाथरूम की दीवार से सटे स्थान पर मूर्तियां न लगाएं. घर में हमेशा प्रसन्न और शांत मुद्रा वाली प्रतिमाएं ही लगाएं. याद रहे- घर के भीतर शनिदेव या देवी के रौद्र (क्रोधित) रूप वाली तस्वीरें न लगाएं. इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
bangladesh
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?