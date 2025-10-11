Vastu Tips: किचन में लगा दें ये तस्वीर, घर में होगा सौभाग्य का आगमन, खूब बढ़ेगी धन-दौलत

Annapurna Mata Photo In Kitchen: ज्योतिष शास्त्र की तरह वास्तु शास्त्र का भी जीवन में गहरा महत्व होता है. ऐसा कहा जाता है कि जिस घर का निर्माण या सजावट वास्तु के नियमों के अनुसार की जाती है, वहां सदैव शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है. ठीक उसी प्रकार, वास्तु में घर के हर कोने- चाहे वह पूजा स्थान हो, बेडरूम या रसोईघर के लिए विशेष दिशाओं और सजावट के नियम बताए गए हैं. अक्सर लोग अपने घर में देवी-देवताओं की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि रसोईघर में किस देवी-देवता की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आप अपने किचन में एक विशेष देवी की तस्वीर लगाते हैं, तो घर में कभी अन्न, धन या सौभाग्य की कमी नहीं होगी.

रसोईघर में लगाएं मां अन्नपूर्णा की तस्वीर

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार, रसोईघर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाना अत्यंत शुभ माना गया है. माता अन्नपूर्णा भोजन और समृद्धि की देवी हैं. मान्यता है कि जहां उनकी तस्वीर लगाई जाती है, वहां अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता.

किचन में उनकी तस्वीर लगाने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग और शांति का भाव बढ़ता है. वास्तु मान्यता है कि अन्नपूर्णा माता की कृपा से घर में भोजन की पवित्रता और स्वाद दोनों ही बढ़ते हैं.

घर में नहीं होती अन्न और धन की कमी

कहा जाता है कि जहां रसोईघर में मां अन्नपूर्णा विराजमान होती हैं, वहां कभी अन्न या धन की कमी नहीं रहती. उनकी उपस्थिति से घर में बरकत और समृद्धि बनी रहती है. इसके अलावा, उनकी तस्वीर लगाने से भोजन बनाते समय मन शांत रहता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है.

सौभाग्य और खुशहाली का आगमन

वास्तु शास्त्र में यह भी कहा गया है कि मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाने से सौभाग्य का आगमन होता है और घर के सभी सदस्य हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं. हालांकि, तस्वीर लगाने से पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस स्थान पर आप तस्वीर लगा रहे हैं, वह साफ-सुथरा और धूल-मिट्टी रहित हो. यदि तस्वीर गंदे या अंधेरे स्थान पर लगाई जाती है, तो इसका शुभ प्रभाव कम हो सकता है.

किचन में तस्वीर लगाने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोईघर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर उत्तर या पूर्व दिशा में लगानी चाहिए. यह इस तरह लगाई जानी चाहिए कि जब आप खाना बना रहे हों, तब माता का मुख आपकी ओर रहे. भोजन तैयार करने के बाद सात्विक भोजन का भोग माता को लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके साथ ही, किचन में फलों या अन्न से जुड़ी तस्वीरें लगाने से घर में अन्न-धन की निरंतर वृद्धि होती है.

