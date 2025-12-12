Kitchen Vastu: छिन सकती है मां अन्नपूर्णा की कृपा, भूलकर भी ना करें बासी आटे से जुड़े ये काम

Vastu Shastra: हिंदू धर्म में रसोई को मात्र खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि मां अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है. यहां तैयार होने वाला भोजन साधारण आहार नहीं, बल्कि प्रसाद की तरह पवित्र माना जाता है. इसी कारण रसोई में स्वच्छता, शुद्धता और सही नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक बताया गया है. रसोई में रोटी बनाने का काम अत्यंत पवित्र माना गया है और शास्त्रों में इसको लेकर भी विशेष नियम बताए गए हैं. अक्सर घरों में देखा जाता है कि रोटी बनाने के बाद बच गए गूथे हुए आटे को फ्रीज में स्टोर करके रख लेते हैं और उसका उपयोग बाद में रोटी बनाने के लिए करते हैं. ऐसे में इसको लेकर अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि क्या गूथे हुए आटे का इस्तेमाल बाद में करना सही है या शास्त्रों के नियम के खिलाफ है. ऐसे में आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

बढ़ती है तामसिक ऊर्जा

रात में गूंथा हुआ आटा सुबह तक अपना गुण-धर्म बदल लेता है. इसमें प्राकृतिक रूप से खमीर उठने लगता है और इसकी उर्जा तामसिक हो जाती है. शास्त्रीय ग्रंथों में उल्लेख है कि बासी या अधिक समय तक रखा भोजन मन में नकारात्मकता, आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ाता है. ऐसे में बासी आटे से बनी रोटियां शरीर और मन दोनों पर भारी प्रभाव डालती हैं, जिससे घर के वातावरण में भी भारीपन और असंतुलन पैदा होता है. माना जाता है कि ऐसे भोजन से मां अन्नपूर्णा की कृपा भी कम हो सकती है.

मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा में बाधा

वास्तु और धर्मग्रंथों के अनुसार बासी आटा रखना शुभ नहीं है. इसे धन की देवी लक्ष्मी के अपमान के समान समझा गया है. रात का बचा हुआ आटा सुबह उपयोग में लाने से धन का प्रवाह बाधित होता है और घर में समृद्धि कम हो सकती है. भोजन को शुद्ध और ताजा रखने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं, जबकि बासी आटे से बनी रोटियां पवित्र नहीं मानी जातीं.

इन चीजों पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव

आयुर्वेद के मुताबिक, लंबे समय तक रखा हुआ आटा बैक्टीरिया का केंद्र बन जाता है. इसका सेवन गैस, अपच, एसिडिटी और संक्रमण जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है. इसके अलावा इसका प्रभाव मानसिक तौर पर भी दिखाई देता है. घर के सदस्यों में तनाव, क्रोध, अनबन और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. कहते हैं कि बासी भोजन पितरों को भी अप्रिय होता है, इसलिए इसका लगातार उपयोग पितृदोष जैसी स्थितियां भी उत्पन्न कर सकता है.

क्या बरतें सावधानी

धर्मग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रात का रखा भोजन या आटा अगले दिन उपयोग में नहीं लाना चाहिए. इसे अशुभ और अस्वस्थ दोनों माना गया है.

सही तरीका क्या है?

रोजाना उतना ही आटा गूंथें, जितने की आवश्यकता हो. रसोई और आटा रखने वाली जगह को पूरी तरह से साफ-सुथरा रखें. इसके अलावा भोजन हमेशा ताजा और शुद्ध ग्रहण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)