Advertisement
trendingNow13038661
Hindi Newsधर्मKitchen Vastu: छिन सकती है मां अन्नपूर्णा की कृपा, भूलकर भी ना करें बासी आटे से जुड़े ये काम

Kitchen Vastu: छिन सकती है मां अन्नपूर्णा की कृपा, भूलकर भी ना करें बासी आटे से जुड़े ये काम

Vastu Tips: सनातन धर्म में किचन का संबंध मां अन्नपूर्णा से माना गया है. रसोई में बनने वाला भोजन सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि, प्रसाद होता है. यही वजह है कि अधिकांश घरों में रोटी बनाते वक्त विशेष शुद्धता और नियमों का पालन किया जाता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kitchen Vastu: छिन सकती है मां अन्नपूर्णा की कृपा, भूलकर भी ना करें बासी आटे से जुड़े ये काम

Vastu Shastra: हिंदू धर्म में रसोई को मात्र खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि मां अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है. यहां तैयार होने वाला भोजन साधारण आहार नहीं, बल्कि प्रसाद की तरह पवित्र माना जाता है. इसी कारण रसोई में स्वच्छता, शुद्धता और सही नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक बताया गया है. रसोई में रोटी बनाने का काम अत्यंत पवित्र माना गया है और शास्त्रों में इसको लेकर भी विशेष नियम बताए गए हैं. अक्सर घरों में देखा जाता है कि रोटी बनाने के बाद बच गए गूथे हुए आटे को फ्रीज में स्टोर करके रख लेते हैं और उसका उपयोग बाद में रोटी बनाने के लिए करते हैं. ऐसे में इसको लेकर अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि क्या गूथे हुए आटे का इस्तेमाल बाद में करना सही है या शास्त्रों के नियम के खिलाफ है. ऐसे में आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

बढ़ती है तामसिक ऊर्जा

रात में गूंथा हुआ आटा सुबह तक अपना गुण-धर्म बदल लेता है. इसमें प्राकृतिक रूप से खमीर उठने लगता है और इसकी उर्जा तामसिक हो जाती है. शास्त्रीय ग्रंथों में उल्लेख है कि बासी या अधिक समय तक रखा भोजन मन में नकारात्मकता, आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ाता है. ऐसे में बासी आटे से बनी रोटियां शरीर और मन दोनों पर भारी प्रभाव डालती हैं, जिससे घर के वातावरण में भी भारीपन और असंतुलन पैदा होता है. माना जाता है कि ऐसे भोजन से मां अन्नपूर्णा की कृपा भी कम हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा में बाधा

वास्तु और धर्मग्रंथों के अनुसार बासी आटा रखना शुभ नहीं है. इसे धन की देवी लक्ष्मी के अपमान के समान समझा गया है. रात का बचा हुआ आटा सुबह उपयोग में लाने से धन का प्रवाह बाधित होता है और घर में समृद्धि कम हो सकती है. भोजन को शुद्ध और ताजा रखने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं, जबकि बासी आटे से बनी रोटियां पवित्र नहीं मानी जातीं.

इन चीजों पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव

आयुर्वेद के मुताबिक, लंबे समय तक रखा हुआ आटा बैक्टीरिया का केंद्र बन जाता है. इसका सेवन गैस, अपच, एसिडिटी और संक्रमण जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है. इसके अलावा इसका प्रभाव मानसिक तौर पर भी दिखाई देता है. घर के सदस्यों में तनाव, क्रोध, अनबन और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. कहते हैं कि बासी भोजन पितरों को भी अप्रिय होता है, इसलिए इसका लगातार उपयोग पितृदोष जैसी स्थितियां भी उत्पन्न कर सकता है.

यह भी पढ़ें: घर में हमेशा बनी रहेगी खुशहाली, जान लें गरुड़ पुराण से 3 दिव्य उपाय

क्या बरतें सावधानी

धर्मग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रात का रखा भोजन या आटा अगले दिन उपयोग में नहीं लाना चाहिए. इसे अशुभ और अस्वस्थ दोनों माना गया है.

सही तरीका क्या है?

रोजाना उतना ही आटा गूंथें, जितने की आवश्यकता हो. रसोई और आटा रखने वाली जगह को पूरी तरह से साफ-सुथरा रखें. इसके अलावा भोजन हमेशा ताजा और शुद्ध ग्रहण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
Supreme Court
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
Modi Cabinet
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
MNREGA Scheme
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका