Maa Durga Picture Vastu: वास्तु अनुसार इस दिशा में लगाएं मां दुर्गा की तस्वीर, घर में आएगी सुख-समृद्धि

Vastu Tips for Maa Durga Picture: तमाम हिंदू पंचांगों के मुताबिक, इस साल चैत्र नवरात्र का आरंभ आज यानी 19 मार्च से हो चुका है. नवरात्र के दौरान लोग अपने घरों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके नौ दिन पूरी निष्ठा के साथ उनकी उपासना करते हैं. इसके अलावा लोग इस दौरान अपने घरों मां दुर्गा की तस्वीर भी लगाते हैं. वास्तु शास्त्र में मां दुर्गा की तस्वीर से जुड़े खास वास्तु नियम बताए गए हैं. कहा जाता है कि अगर नवरात्र के दौरान वास्तु नियमों का पालन करते हुए घर में मां दुर्गा की तस्वीर लगाई जाती है, सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है. जबकि, अगर इस दौरान वास्तु नियम के अनुसार मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित नहीं की जाती है, तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की तस्वीर लगाने के क्या खास वास्तु नियम हैं.

मां दुर्गा की स्थापना के लिए सबसे शुभ दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, देवी-देवताओं की स्थापना के लिए ईशान कोण (उत्तर-पूर्व की दिशा) और पूर्व दिशा को सबसे उत्तम माना गया है. ईशान कोण देवताओं की दिशा मानी गई है. ऐसे में इस दिशा में मां दुर्गा की प्रतिमा या कलश स्थापित करने से घर में ज्ञान, विवेक और सुख-शांति का वास होता है. अगर ईशान कोण में स्थान न हो, तो पूर्व दिशा दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है. इस दिशा में मां दुर्गा की तस्वीर लगाने से मान-सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है. जबकि, उत्तर दिशा में मां की स्थापना करने से आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के रास्ते खुलते हैं.

पूजा के समय किस दिशा में होना चाहिए मुंह

प्रतिमा की दिशा के साथ-साथ आपकी बैठने की दिशा भी खास महत्व रखती है. ऐसे में पूजा करते समय अगर आपका मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो यह आपकी एकाग्रता और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी. जबकि, उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से शांति और धन लाभ की प्राप्ति होती है.

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भूलकर भी इन दिशाओं में न रखें माता की तस्वीर

वास्तु के अनुसार घर में मां दुर्गा की तस्वीर लगाने के लिए कुछ दिशाएं निषेध मानी गई हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जहां प्रतिमा रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की मानी जाती है. यहां मां दुर्गा की तस्वीर या चौकी स्थापित करने से मानसिक तनाव और कार्यों में बाधा आ सकती है. जबकि नौऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम की दिशा) में मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर लगाने से घर के सदस्यों के बीच कलह और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)