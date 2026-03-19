Advertisement
trendingNow13146751
Hindi Newsधर्मMaa Durga Picture Vastu: वास्तु अनुसार इस दिशा में लगाएं मां दुर्गा की तस्वीर, घर में आएगी सुख-समृद्धि

Maa Durga Picture Vastu: वास्तु अनुसार इस दिशा में लगाएं मां दुर्गा की तस्वीर, घर में आएगी सुख-समृद्धि

Maa Durga Picture Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार, सही दिशा में लगाई गई मां दुर्गा की तस्वीर न सिर्फ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, बल्कि भक्तों को मानसिक शांति और समृद्धि भी प्रदान करती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्र के दौरान घर की किस दिशा में मां दुर्गा की तस्वीर लगानी चाहिए और इससे जुड़े खास वास्तु नियम क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 19, 2026, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maa Durga Picture Vastu: वास्तु अनुसार इस दिशा में लगाएं मां दुर्गा की तस्वीर, घर में आएगी सुख-समृद्धि

Vastu Tips for Maa Durga Picture: तमाम हिंदू पंचांगों के मुताबिक, इस साल चैत्र नवरात्र का आरंभ आज यानी 19 मार्च से हो चुका है. नवरात्र के दौरान लोग अपने घरों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके नौ दिन पूरी निष्ठा के साथ उनकी उपासना करते हैं. इसके अलावा लोग इस दौरान अपने घरों मां दुर्गा की तस्वीर भी लगाते हैं. वास्तु शास्त्र में मां दुर्गा की तस्वीर से जुड़े खास वास्तु नियम बताए गए हैं. कहा जाता है कि अगर नवरात्र के दौरान वास्तु नियमों का पालन करते हुए घर में मां दुर्गा की तस्वीर लगाई जाती है, सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है. जबकि, अगर इस दौरान वास्तु नियम के अनुसार मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित नहीं की जाती है, तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की तस्वीर लगाने के क्या खास वास्तु नियम हैं.

मां दुर्गा की स्थापना के लिए सबसे शुभ दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, देवी-देवताओं की स्थापना के लिए ईशान कोण (उत्तर-पूर्व की दिशा) और पूर्व दिशा को सबसे उत्तम माना गया है. ईशान कोण देवताओं की दिशा मानी गई है. ऐसे में इस दिशा में मां दुर्गा की प्रतिमा या कलश स्थापित करने से घर में ज्ञान, विवेक और सुख-शांति का वास होता है. अगर ईशान कोण में स्थान न हो, तो पूर्व दिशा दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है. इस दिशा में मां दुर्गा की तस्वीर लगाने से मान-सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है. जबकि, उत्तर दिशा में मां की स्थापना करने से आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के रास्ते खुलते हैं.

पूजा के समय किस दिशा में होना चाहिए मुंह

प्रतिमा की दिशा के साथ-साथ आपकी बैठने की दिशा भी खास महत्व रखती है. ऐसे में पूजा करते समय अगर आपका मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो यह आपकी एकाग्रता और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी. जबकि, उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से शांति और धन लाभ की प्राप्ति होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: व्यापार में आ रही है मंदी? दुकान की गद्दी पर आजमाएं महादेव के ये गुप्त उपाय, तिजोरी कभी नहीं होगी खाली

भूलकर भी इन दिशाओं में न रखें माता की तस्वीर

वास्तु के अनुसार घर में मां दुर्गा की तस्वीर लगाने के लिए कुछ दिशाएं निषेध मानी गई हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जहां प्रतिमा रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की मानी जाती है. यहां मां दुर्गा की तस्वीर या चौकी स्थापित करने से मानसिक तनाव और कार्यों में बाधा आ सकती है. जबकि नौऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम की दिशा) में मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर लगाने से घर के सदस्यों के बीच कलह और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
Kashmir Weather
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
West Bengal elections 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
Dawood Ibrahim Kaskar
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा
Indian Army news
ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा
पंजाब सरकार ने दिया प्रतिबद्धता का प्रमाण, महिला को मिला कैंसर का कैशलेस इलाज
CM Bhagwant Mann
पंजाब सरकार ने दिया प्रतिबद्धता का प्रमाण, महिला को मिला कैंसर का कैशलेस इलाज
केरल में त्रिकोणीय मुकाबले के लिए बीजेपी ने कसी कमर, दूसरी लिस्‍ट की जारी
kerala election 2026
केरल में त्रिकोणीय मुकाबले के लिए बीजेपी ने कसी कमर, दूसरी लिस्‍ट की जारी
Eid Al Fitr Special: पहली बार कब मनाई गई थी ईद और किसने पढ़ाई थी नमाज?
Eid 2026
Eid Al Fitr Special: पहली बार कब मनाई गई थी ईद और किसने पढ़ाई थी नमाज?
ईरानी जंग के बीच चीन में भारत ने विक्रम दोरईस्वामी को क्यों बनाया नया राजदूत?
Vikram Doraiswami
ईरानी जंग के बीच चीन में भारत ने विक्रम दोरईस्वामी को क्यों बनाया नया राजदूत?
भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, कहां से चुनाव लड़ेंगे सांसद बोरदोलोई?
assam assembly elections
भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, कहां से चुनाव लड़ेंगे सांसद बोरदोलोई?