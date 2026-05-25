Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार का रंग करेगा भाग्योदय, दिन-रात होगी बरकत, ये है खास वास्तु टिप्स

Main Door Color Vastu: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश मुख्य द्वार से होता है. यही वजह है कि जब कभी नए मकान बनाए जाते हैं, तो मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु नियमों का खास ख्याल रखा जाता है. ऐसा ना होने पर समूचे घर का वास्तु बिगड़ सकता है. जब किसी घर में मुख्य द्वार से जुड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वहां लाख कोशिशों के बावजूद भी बरकत नहीं होती. साथ ही संबंधित परिवार के सदस्य शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं. इसके अलावा ऐसे घरों में धन की देवी मां लक्ष्मी पल भर भी नहीं टिकतीं. घर के मुख्य द्वार का रंग भी बहुत हद तक वास्तु को प्रभावित करता है. इसलिए, यह जानना जरूरी हो जाता है कि घर के मुख्य द्वार का रंग कैसा होना चाहिए.

पश्चिममुखी घर

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पश्चिममुखी घर किस्मत को पलटने की क्षमता रखता है. ऐसे घरों में रहने वालों की तरक्की में बेवजह रुकावटें नहीं आतीं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर पश्चिममुखी घर का मुख्य द्वार किस रंग का होना चाहिए. इस संबंध में वास्तु शास्त्र कहता है कि इस दिशा वाले घर का मुख्य द्वार का रंग हल्का और नीले रंग का होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा वाले घर में शनि का प्रभाव रहता है. आसमानी रंग का मुख्य द्वार होने से घर-परिवार पर शनि देव की कृपा रहती है, परिणामस्वरूप वहां रहने वालों की तरक्की नहीं रुकती.

पूरबमुखी घर

अगर घर पूरबमुखी है उसका मुख्य द्वार हमेशा लकड़ी का ही बनवाना चाहिए. साथ ही, मुख्य द्वार का दरवाजा लकड़ी के रंग का होना चाहिए. ऐसा होने पर घर-परिवार में सुख और शांति बनी रहती है.

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दक्षिण-पश्चिम मुखी घर

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, अगर घर का मुख्य द्वार दक्षिण-पश्चिम की ओर है, तो ऐसे में मुख्य द्वार का रंग रिल्वर रखना चाहिए. इस रंग का मुख्य दरवाजा होने से घर में धन की स्थिति अच्छी रहती है. इसके अलावा गुलाबी रंग का भी प्रयोग किया जा सकता है. अगर, किन्हीं कारणों से गुलाबी रंग का दरवाजा नहीं बना सकते, तो इस स्थिति में दरवाजे के हैंडल का रंग नीला रखें.

उत्तरमुखी घर

वास्तु नियम के मुताबिक, उत्तरमुखी घर के मुख्य द्वार का रंग हमेशा हरा रखना चाहिए. इसके साथ ही घर की उत्तर दिशा में जल का प्रमुख स्रोत होना चाहिए. इसके अलावा यहां पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए. ऐसा होने पर घर में आर्थिक स्थिरता रहती है. हालांकि, मुख्य द्वार में गहरे हरे रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि आर्थिक नुकसान हो सकता है.

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पूरब-उत्तर मुखी घर

पूरब-उत्तर मुखी घर के मुख्य द्वार का रंग पीला होना शुभ माना गया है. ऐसा इसलिए वास्तु में पूरब और उत्तर के कोण को ईशान कोण कहा गया है, जिसका संबंध भगवान से होता है. साथ ही इस दिशा अधिपति बृहस्पति देव माने गए हैं. ऐसे में मुख्य द्वार का रंग हल्का पीला या क्रीम होने से वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता.

उत्तर-पश्चिम मुखी घर

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार, उत्तर दिशा पर चंद्र ग्रह का आधिपत्य होता है. इसलिए ऐसे घरों के मुख्य द्वार का रंग सफेद या हल्का सिल्वर होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्थिति में घर की ऊर्जा संतुलित रहती है और वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)