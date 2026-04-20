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Vastu Tips: घर के ईशान कोण में लगा दें ये लाल फूल वाला पौधा, बरसने लगेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Marigold Plant Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधे को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि कुछ पौधों को घर की सही दिशा में लगाने से तरक्की के नए द्वार खुल जाते हैं. साथ ही ऐसे पौधे घर के वास्तु दोष को दूर कर वहां सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर संचार करते हैं. आइए जानते हैं कि ईशान कोण में किस पौधे को लगान से धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:57 PM IST
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Vastu Tips: घर के ईशान कोण में लगा दें ये लाल फूल वाला पौधा, बरसने लगेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Vastu Shastra: हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभता, सुख-समृद्धि और खुशहाली से जोड़कर देखा गया है. यही वजह है कि देवी-देवताओं की पूजा में पीले रंग के फूल का विशेष महत्व होता है. कुछ देवताओं की पूजा तो इस रंग के फूल के बिना संपन्न नहीं होती. गेंदे के पीले फूल सूर्योदय के रंग जैसे होते हैं. जबकि, नारंगी रंग के गंदे के फूल देखने में सूर्यास्त की तरह लगते हैं. कहा जाता है कि पीले रंग के फूल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय होते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस पौधे को घर की सही दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. ऐसे में आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि गेंदे का पौधा घर की किस दिशा में लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

घर गेंदे का पौधा लगाने के फायदे

वास्तु के अनुसार, घर में गेंदे का पौधा लगाने से वातावरण में शुद्धता आती है. इसकी भीनी-भीनी खुशबू तनाव को कम करती है और परिवार में खुशहाली लाती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सही स्थान पर लगा गेंदा बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है. पूजा-पाठ में गेंदे के फूलों का उपयोग करने से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और आमदनी के नए स्रोत बनते हैं. पीला गेंदा बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है. इसे लगाने से ज्ञान, यश और सम्मान में वृद्धि होती है. 

किस दिशा में लगाएं गेंदे का पौधा?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व की दिशा देवताओं के लिए है. इसलिए यहां पर गेंदे का पौधा लगाना सबसे उत्तम माना जाता है. इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है. अगर यदि ईशान कोण में जगह न हो, तो आप इसे उत्तर या पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं. ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए शुभ मानी जाती हैं.

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यह भी पढ़ें: क्या आपकी तरक्की को खा रहा है भूमि दोष? जानें कैसे मिट्टी की ऊर्जा रातोंरात पलट देती है किस्मत

भूलकर भी न करें ये गलतियां 

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, गेंदे के पौधे को कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए. इससे जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है. इसके अलावा इस पौधे को कभी भी बाथरूम, टॉयलेट या कूड़ेदान के पास न रखें. इसे हमेशा साफ-सुथरी और धूप वाली जगह पर ही लगाएं. अगर यह पौधा सूख जाए या फूल मुरझा जाएं, तो उन्हें तुरंत हटा दें. सूखा हुआ पौधा घर में उदासी और आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है. इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर गेंदे के फूलों का तोरण (माला) लगाना अत्यंत शुभ होता है. यह घर के भीतर सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को ही प्रवेश करने देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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