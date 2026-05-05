Vastu Tips: पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा! घर के मटके के पास रख दें ये छोटी-सी चीज

Matka Vastu: रसोई में रखा पानी का मटका सिर्फ प्यास बुझाने के काम ही नहीं आता, बल्कि यह हमारी किस्मत भी बदल सकता है. वास्तु शास्त्र में पानी के स्थान को बहुत पवित्र माना गया है और इसका सीधा संबंध हमारे पूर्वजों (पितरों) से होता है. अगर आपके घर में भी बिना वजह तनाव रहता है या पैसा नहीं टिकता, तो मटके के पास किया गया एक छोटा सा बदलाव आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली के पितृ दोष को दूर करने के लिए मटके जुड़े आसान और खास उपाय क्या हैं. साथ ही मटके पास किस चीज को रखने से पितृ दोष का कष्ट दूर हो सकता है.

मटके के पास जलाएं दीपक

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पानी के मटके के पास मिट्टी का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है. शाम के समय मटके के ठीक बगल में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं. पौराणिक मान्यता है कि जल के स्थान पर पितरों का वास होता है. ऐसे में यहां दीपक जलाने से पितृ देव प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से रहात मिलती है.

किस दिशा में रखें मटका

वास्तु के नियमों के मुताबिक, पानी के मटके को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए. उत्तर दिशा धन के देवता भगवान कुबेर की मानी जाती है. इस दिशा में जल रखने से घर में बरकत आती है और फिजूलखर्ची पर लगाम लगती है.

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तुलसी के पास रखें मटका

मटके के पास तुलसी का पौधा रखना घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है. जल और तुलसी का साथ घर में शांति और शुद्धता का संचार करता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है.

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मटके के भीतर रखें चांदी का सिक्का

अगर आप मानसिक तनाव या अशांति का सामना कर रहे हैं, तो वास्तु शास्त्र का यह गुप्त उपाय जरूर अपनाएं. मटके के भीतर एक चांदी का सिक्का डाल दें. चांदी और चंद्रमा का संबंध शीतल मन से है, जो घर में खुशहाली और मानसिक संतोष लेकर आता है.

मटके के पास न रखें ये चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जहां पानी का मटका रखा हो, उस स्थान को देव स्थान की तरह पवित्र रखना चाहिए. इसके आसपास झाड़ू, कूड़ेदान इत्यादि ना रखें. इसके अलावा मटके के पास जूते-चप्पल भी ना रखें. ऐसा करने से दरिद्रता पैर पसारने लगती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)