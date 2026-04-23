Vastu Tips: किधर खुलता है आपके घर का मुख्य द्वार? जानें किस दिशा से आती है सुख-समृद्धि और कहां से संकट

Vastu Shastra: कोई व्यक्ति जब कभी भी अपना मकान बनवाता है तो उसमें उसकी कमाई के साथ-साथ भावनाएं और ख्वाब भी जुड़े होते हैं. यही वजह है कि घर बनवाते वक्त सबसे अधिक ध्यान वास्तु का रखा जाता है. अगर घर बनवाते वक्त वास्तु से जुड़ी कमियां रह जाती हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. साथ ही परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं के घर मुख्य द्वार की दिशा किस प्रकार वास्तु को प्रभावित करती है और इसके जुड़े वास्तु नियम क्या हैं.

पूरब दिशा का दरवाजा क्या देता है संकेत

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पूरब दिशा में घर का मुख्य द्वार होना बेहद शुभ है. वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, घर का मुख्य दरवाजा मुख्यतौर पर इसी दिशा में होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि पूरब से सूर्योदय होता है और इस दिशा में दरवाजा होने से घर में सूर्य की रोशनी पर्याप्त आती है. वास्तु शास्त्र के जानकार मानते हैं कि पूरब दिशा में घर का मुख्य द्वार होने से वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता.

उत्तर दिशा में दरवाजा

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, उत्तर दिशा देवताओं को समर्पित है. वास्तु के हिसाब से यह दिशा बेहद शुभ होती है. पूरब दिशा में घर के मुख्य द्वार होना बेहद शुभ और मंगलकारी होता है. इस दिशा में घर का मुख्य दरवाजा होने से मन शांत रहता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसके अलावा ऐसे घर में रहने वालों को समय-समय पर लंबी यात्राओं के योग बनते हैं.

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पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार भी सुख-समृद्धि में सहायक होता है. जिन लोगों की तरक्की में किसी प्रकार की अड़चनें आती हैं, उनके लिए ऐसे घर में रहना बेहद शुभ होता है. ऐसे घरों में रहने वालों की तरक्की में किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता.

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दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार

वास्तु शास्त्र में दक्षिणमुखी द्वार को अच्छा नहीं माना गया है. कहा जाता है कि जिस घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में खुलता है, वहां रहने वालों की तरक्की में समय-समय पर अड़चने आती रहती हैं. चूंकि, दक्षिण दिशा यम देवता की मानी गई है. ऐसे में इस दिशा में मुख्य द्वार होने से घर का मालिक कभी खुशहाल नहीं रहता. इतना ही नहीं, ऐसे घरों में रहने वालों पर असमय मौत का खतरा मंडराता रहता है. इन्हीं वजहों से दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार शुभ नहीं माना जाता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)