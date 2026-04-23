Advertisement
trendingNow13190038
Hindi Newsधर्मVastu Tips: किधर खुलता है आपके घर का मुख्य द्वार? जानें किस दिशा से आती है सुख-समृद्धि और कहां से संकट

Vastu Tips: किधर खुलता है आपके घर का मुख्य द्वार? जानें किस दिशा से आती है सुख-समृद्धि और कहां से संकट

Main Door Direction Vastu: वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को विशेष महत्व दिया गया है. कहा जाता है कि अगर घर का मुख्य द्वार सही दिशा में नहीं है, तो वहां रहने वालों की तरक्की रुक जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए और इससे जुड़े खास वास्तु नियम क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 23, 2026, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: किधर खुलता है आपके घर का मुख्य द्वार? जानें किस दिशा से आती है सुख-समृद्धि और कहां से संकट

Vastu Shastra: कोई व्यक्ति जब कभी भी अपना मकान बनवाता है तो उसमें उसकी कमाई के साथ-साथ भावनाएं और ख्वाब भी जुड़े होते हैं. यही वजह है कि घर बनवाते वक्त सबसे अधिक ध्यान वास्तु का रखा जाता है. अगर घर बनवाते वक्त वास्तु से जुड़ी कमियां रह जाती हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. साथ ही परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं के घर मुख्य द्वार की दिशा किस प्रकार वास्तु को प्रभावित करती है और इसके जुड़े वास्तु नियम क्या हैं.

पूरब दिशा का दरवाजा क्या देता है संकेत

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पूरब दिशा में घर का मुख्य द्वार होना बेहद शुभ है. वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, घर का मुख्य दरवाजा मुख्यतौर पर इसी दिशा में होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि पूरब से सूर्योदय होता है और इस दिशा में दरवाजा होने से घर में सूर्य की रोशनी पर्याप्त आती है. वास्तु शास्त्र के जानकार मानते हैं कि पूरब दिशा में घर का मुख्य द्वार होने से वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता.

उत्तर दिशा में दरवाजा

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, उत्तर दिशा देवताओं को समर्पित है. वास्तु के हिसाब से यह दिशा बेहद शुभ होती है. पूरब दिशा में घर के मुख्य द्वार होना बेहद शुभ और मंगलकारी होता है. इस दिशा में घर का मुख्य दरवाजा होने से मन शांत रहता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसके अलावा ऐसे घर में रहने वालों को समय-समय पर लंबी यात्राओं के योग बनते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार भी सुख-समृद्धि में सहायक होता है. जिन लोगों की तरक्की में किसी प्रकार की अड़चनें आती हैं, उनके लिए ऐसे घर में रहना बेहद शुभ होता है. ऐसे घरों में रहने वालों की तरक्की में किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता.

यह भी पढ़ें: क्या आपकी तरक्की को खा रहा है भूमि दोष? जानें कैसे मिट्टी की ऊर्जा रातोंरात पलट देती है किस्मत

दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार

वास्तु शास्त्र में दक्षिणमुखी द्वार को अच्छा नहीं माना गया है. कहा जाता है कि जिस घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में खुलता है, वहां रहने वालों की तरक्की में समय-समय पर अड़चने आती रहती हैं. चूंकि, दक्षिण दिशा यम देवता की मानी गई है. ऐसे में इस दिशा में मुख्य द्वार होने से घर का मालिक कभी खुशहाल नहीं रहता. इतना ही नहीं, ऐसे घरों में रहने वालों पर असमय मौत का खतरा मंडराता रहता है. इन्हीं वजहों से दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार शुभ नहीं माना जाता. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
West Bengal
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
Tamil Nadu
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
subhendu Sarkar
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
West Bengal Assembly Election 2026
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
West Bengal Assembly Election 2026
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
West Bengal Election 2026
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
West Bengal Assembly Election 2026
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु