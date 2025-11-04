Advertisement
Vastu Tips: मोगरा है खुशहाली का प्रतीक, सही दिशा में लगाने से बढ़ेगा प्रेम और सौभाग्य, आएगी समृद्धि

Mogra Plant Vastu Tips: मोगरे का पौधा न सिर्फ सुंदरता और सुगंध का प्रतीक है, बल्कि यह सकारात्मकता, सौभाग्य और शांति का माध्यम भी है. यदि इसे वास्तु नियमों के अनुसार लगाया जाए, तो यह आपके जीवन में सुख-शांति और समृद्धि का संचार कर सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:35 PM IST
Mogra Plant Vastu Upay: मोगरे के फूलों की सुगंध जितनी मनमोहक होती है, उतनी ही शुभ यह वास्तु और ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी मानी गई है. इसकी खुशबू वातावरण को शुद्ध करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि मोगरे का पौधा घर में सही दिशा में लगाया जाए, तो यह न सिर्फ सुंदरता बढ़ाता है बल्कि जीवन से जुड़ी अनेक परेशानियों को भी दूर करता है. हालांकि, गलत दिशा या स्थान पर लगाने से इसके शुभ प्रभाव कम हो सकते हैं. ऐसे में आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि मोगरे के पौधे को घर में कहां और कैसे लगाना चाहिए ताकि इसका विशेष लाभ प्राप्त हो सके.

घर में मोगरे का पौधा लगाने के शुभ प्रभाव

मोगरा अपने सुगंधित फूलों के कारण पूजा-पाठ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के समय मोगरे के फूल चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. गुरुवार और शुक्रवार के दिन पूजा में मोगरे के फूलों का प्रयोग करने से घर में धन, सौभाग्य और सुख का आगमन होता है. कहा जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और परिवार में चल रही समस्याओं से राहत मिलती है.

मोगरे का पौधा लगाएं इस दिशा में

वास्तु शास्त्र में मोगरे के पौधे की दिशा का विशेष महत्व बताया गया है. उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा मोगरे के पौधे के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. इसके अलावा उत्तर या पूर्व दिशा में भी इस पौधे को लगाया जा सकता है. इन दिशाओं में मोगरे का पौधा लगाने से घर का वातावरण शांत, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर बना रहता है. ध्यान रखें कि पौधे को ऐसे स्थान पर रखें जहां उसे पर्याप्त धूप और ताजी हवा मिलती रहे.

मोगरे का पौधा लगाने के वास्तु नियम

मोगरे का पौधा घर के प्रवेश द्वार या खिड़की के पास लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू मन को शांति देती है. इसे कभी भी बाथरूम या टॉयलेट के पास नहीं लगाना चाहिए- ऐसा करना वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है. पौधे को ऐसी जगह रखें जहां अंधेरा न रहता हो और नियमित रूप से उस स्थान की साफ-सफाई करें. अगर पौधा सूख जाए या मुरझा जाए तो उसे तुरंत घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि सूखा पौधा नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है. 

मोगरे का पौधा लगाने से मिलने वाले लाभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मोगरे का पौधा सही दिशा में लगाने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है. घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहता है. नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है. घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

