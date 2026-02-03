Mogra Vastu Tips: मोगरे का एक पौधा बदल देगा आपकी किस्मत! जानें किस दिशा में लगाने से चमकता है भाग्य और घर में बरसती है शांति

Mogra Plant Vastu Tips in Hindi: वास्तु शास्त्र के अनुसार, मोगरा सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि खुशियों की चाबी है. ऐसे में अगर आप भी घर में शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो आज ही वास्तु के अनुसार मोगरे का पौधा अपने आंगन में जरूर लगाएं. आइए जानते हैं इसे लगाने की सही दिशा और खास नियम.
Mogra Plant Vastu Tips: सफेद रंग के छोटे और अत्यंत सुगंधित फूलों वाला मोगरा सिर्फ गार्डेन की शोभा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह घर के वास्तु दोषों को दूर करने की भी शक्ति रखता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, मोगरे का पौधा सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है. ऐसे में अगर आप इसे अपने घर या उसके परिसर में सही दिशा और स्थान पर लगाएंगे, तो यह न सिर्फ मानसिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकता है. वास्तु शास्त्र में मोगरा पौधे से जुड़े विशेष वास्तु नियम बताए गए हैं. ऐसे में इसे घर में लगाने से पहले उसकी सही दिशा और उससे जुड़े जरूरी नियमों को जान लेना जरूरी हो जाता है. आइए, वास्तु शास्त्र के मुताबिक जानते हैं कि मोगरे का पौधा घर की किस दिशा में लगाना शुभ साबित होगा.
पूजा और ग्रहों से कनेक्शन
मोगरा भगवान शिव, श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय फूल है. ज्योतिष शास्त्र में इसका संबंध शुक्र और चंद्रमा से बताया गया है. शुक्र देव को जीवन में प्रेम, शीतलता और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है. ऐसे में अगर आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को मोगरे के फूल अर्पित करते हैं, तो आर्थिक तंगी दूर हो सकती है. वहीं, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा में इसका प्रयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होगी.
मोगरे के पौधे के लिए सबसे शुभ दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पौधों का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उन्हें सही दिशा में लगाया जाए. उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) को देवताओं की दिशा मानी जाती है. ऐसे में इस दिशा में मोगरा लगाने से घर में सुख-शांति का वास होता है और बुद्धि का विकास होता है. जबकि, उत्तर या पूर्व दिशा में मोगरा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक रहता है और सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है. इसके अलावा मोगरे को घर के मुख्य द्वार या खिड़की के पास भी लगाया जा सकता है ताकि इसकी खुशबू घर के भीतर आए और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाए.
इन विशेष वास्तु नियमों का रखें ध्यान
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, मोगरे का पौधा जहां भी लगा हो, उसके आसपास कभी गंदगी न रहने दें. यह पवित्र पौधा है, इसलिए इसकी पवित्रता का ध्यान रखें. मोगरे को ऐसे स्थान पर रखें जहां उसे पर्याप्त धूप और ताजी हवा मिले. अंधेरे वाले कोने में लगा मोगरा नकारात्मक फल दे सकता है. अगर आपके घर में लगा मोगरे का पौधा सूख गया है, तो उसे तुरंत हटा दें. सूखा पौधा घर में उदासी और नकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है. ध्यान रहे- मोगरे के पौधे को कभी भी टॉयलेट या बाथरूम के पास न लगाएं. ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में बीमारियां बढ़ सकती हैं.
घर में मोगरा लगाने के फायदे
मोगरा की मनमोहक सुगंध एरोमाथेरेपी की तरह काम करती है, जो चिंता और चिड़चिड़ापन दूर करती है. जिन घरों में अक्सर झगड़े होते हैं, वहां मोगरा लगाने से शांति आती है और रिश्तों में मधुरता बढ़ती है. इसके अलावा यह पौधा घर से बुरी शक्तियों और नकारात्मकता को बाहर निकालकर खुशहाली का संचार करता है.
