Vastu Tips: भूलकर भी न करें रुपये-पैसों से जुड़ी ये लापरवाही, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी तो बढ़ेगा कर्ज

Money Vastu Tips: आपके जीवन में मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा है या 'आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया' वाली स्थिति बनी हुई है, तो इसका कारण आपके घर के वास्तु दोष हो सकते हैं. आइए, वास्तु शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि रुपये-पैसों से जुड़े किन वास्तु नियमों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

Vastu Shastra: अक्सर लोग कड़ी मेहनत के बावजूद आर्थिक तंगी और पैसों की किल्लत से जूझते रहते हैं. वास्तु शास्त्र में धन के संचय और समृद्धि के लिए कई अचूक और आसान उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करके आप अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं. जहां कुछ लोग बरकत के लिए अपने पर्स में कुमकुम लगे अक्षत (चावल) या लाल रेशमी कपड़ा रखते हैं, वहीं वास्तु के गहरे नियम बताते हैं कि घर में धन रखने की सही दिशा और स्थान आपकी किस्मत बदल सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो आइए जानते हैं तिजोरी की सही दिशा और धन से जुड़े कुछ खास वास्तु नियम.

धन और समृद्धि के लिए 5 अचूक वास्तु नियम

तिजोरी की सही दिशा- वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुबेर देव उत्तर दिशा के स्वामी हैं. इसलिए आपकी तिजोरी का स्थान बहुत मायने रखता है. वास्तु नियम के मुताबिक, तिजोरी को कमरे की दक्षिण दीवार से सटाकर न रखें, बल्कि उससे कम से कम एक इंच की दूरी पर रखें.वास्तु नियम के मुताबिक, तिजोरी का पिछला हिस्सा दक्षिण में होना चाहिए ताकि जब आप इसे खोलें, तो इसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुले. ध्यान रखें कि तिजोरी को कभी भी आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) या नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) कोण में न रखें, वरना पैसा बीमारी या फालतू कामों में खर्च होगा.

तिजोरी वाले कमरे का वातावरण- जिस स्थान पर आप धन रखते हैं, वहां की ऊर्जा सकारात्मक होनी चाहिए. तिजोरी वाला कमरा अंधेरा और घुटन भरा नहीं होना चाहिए. इस कमरे की उत्तर या पूर्व दिशा में एक छोटी खिड़की होना शुभ माना जाता है. इसके अलावा कमरे का दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में होना समृद्धि के द्वार खोलता है. ध्यान रखें कि दरवाजा खुलते ही सामने तिजोरी न दिखे, उसे थोड़ा किनारे रखना बेहतर है.

लेन-देन के समय का रखें ध्यान- शास्त्रों में समय का विशेष महत्व बताया गया है. गलत समय पर किया गया धन का आदान-प्रदान बरकत को रोक सकता है. ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि बेला (शाम) के समय किसी को पैसा उधार देने से बचना चाहिए. माना जाता है कि इन समयों पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है. अगर आप इस समय घर की लक्ष्मी बाहर भेजते हैं, तो संचय में कमी आती है. हालांकि, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए धन देना वर्जित नहीं है.

तिजोरी की पूजा का है खास महत्व- धन को बढ़ाने के लिए सिर्फ उसे कमाना ही काफी नहीं, उसे सम्मान देना भी जरूरी है. हर गुरुवार (भगवान विष्णु का दिन) और शुक्रवार (माता लक्ष्मी का दिन) को अपनी तिजोरी या धन स्थान की पूजा करें और वहां धूप-दीप दिखाएं. अपनी तिजोरी के बाहर सिंदूर से स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं. यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और फिजूलखर्ची पर रोक लगाता है.

पर्स से जुड़ी गलतियां ना करें- अक्सर लोग टोटके के चक्कर में पर्स में ऐसी चीजें रख लेते हैं जो फायदे की जगह नुकसान करती हैं. कई लोग बरकत के लिए पर्स में मोर पंख रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह गलत है. मोर पंख को हमेशा खुली जगह पर रखना चाहिए ताकि उसकी सकारात्मकता फैल सके. पर्स जैसी बंद जगह पर मोर पंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन हानि के योग बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

