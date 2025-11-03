Advertisement
नवग्रह से जुड़े ये पौधे चुन-चुनकर दूर करेंगे वास्तु दोष, इस दिशा में लगाने से आएगी समृद्धि

Navagrah Plant Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है, जो नवग्रह दोष दूर करने में बेहद सहायक साबित होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किन पौधों को लगाकर नवग्रह दूर किया जा सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:39 PM IST
Navagrah Plant Vastu: वास्तु शास्त्र में वास्तु दोष से जुड़े तमाम पहलुओं और उसके निदान के लिए कारगर उपाय बताए गए हैं. पौधों से जुड़े वास्तु टिप्स ना सिर्फ वास्तु दोष को दूर करते हैं, बल्कि कुंडली के नवग्रह दोष को दूर करने में भी सहायक माने गए हैं. वास्तु शास्त्र में नवग्रह पौधों का भी उल्लेख किया गया है, ये पौधे घर में खुशहाली और समृद्धि को बनाए रखते हैं. वास्तु शास्त्र के एक्सपर्ट बताते हैं, अगर नवग्रह पौधों को सही ढंग से उचित दिशा में लगाया जाए तो उसका सरकारात्मक असर देखने को मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में, जो नवग्रह दोष दूर करने में कारगर माने गए हैं. 

सूर्य ग्रह - आक (मदार) का पौधा

सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक है. इसके दोषों को शांत करने के लिए आक या मदार का पौधा लगाना शुभ माना गया है. इसे लगाने से स्मरण शक्ति और आत्मबल बढ़ता है. इसके अतिरिक्त लाल गुलाब और कनेर का पौधा भी सूर्य ग्रह को मजबूत बनाते हैं.

चंद्र ग्रह- पलाश का पौधा

चंद्रमा मन और भावनाओं का स्वामी है. इसके दोषों को दूर करने के लिए पलाश का पौधा लगाया जाता है. यह मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद, चिंता जैसी परेशानियों से मुक्ति देता है. इसके साथ चमेली और कनेर के पौधे भी चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाते हैं.

मंगल ग्रह- खैर का पौधा

मंगल ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है. इसके दोषों से बचने के लिए खैर का पौधा लगाना शुभ होता है. इससे रक्त संबंधी विकार और चर्म रोगों से राहत मिलती है. इसके अलावा गुड़हल और लाल चंदन के पौधे भी मंगल ग्रह की शुभता को बढ़ाते हैं.

बुध ग्रह- अपामार्ग (चिड़चिड़ा) का पौधा

बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और व्यापार से जुड़ा है. इसके नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए अपामार्ग का पौधा लगाना लाभदायक होता है. यह मानसिक संतुलन बनाए रखने और निर्णय क्षमता को मजबूत करने में सहायक है.

बृहस्पति ग्रह- पीपल का वृक्ष

गुरु या बृहस्पति ज्ञान, धर्म और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है. पीपल का वृक्ष लगाने से गुरु ग्रह के शुभ फल प्राप्त होते हैं. इसकी पूजा और जड़ों में जल अर्पण करने से विद्या, बुद्धि और वैभव में वृद्धि होती है. इसके अलावा केला और बेल का पौधा भी बृहस्पति की कृपा दिलाने में सहायक हैं.

शुक्र ग्रह – गूलर का पौधा

शुक्र ग्रह सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि का कारक है. इसके दोषों को दूर करने के लिए गूलर का पौधा लगाना शुभ माना गया है. ऐसा करने से पिछले जन्मों के दोष भी मिट जाते हैं. कनेर और तुलसी का पौधा भी शुक्र ग्रह की अनुकंपा पाने के लिए अत्यंत लाभकारी हैं.

शनि ग्रह- शमी का पौधा

शनि न्याय, कर्म और संतुलन का ग्रह है. इसके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए शमी का पौधा लगाया जाता है. इसे घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. इसकी पूजा से धन, बुद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन की बाधाएं भी समाप्त होती हैं.

राहु ग्रह- चंदन का पौधा

राहु भ्रम और नकारात्मकता का कारक ग्रह है. इसके दोषों से राहत पाने के लिए चंदन का पौधा सबसे प्रभावी माना गया है. इसकी सुगंध मन को शांति देती है और सर्पदंश के भय को समाप्त करती है. इसके अलावा दूर्वा और नीम के पौधे भी राहु के दोषों को शांत करने में मदद करते हैं.

केतु ग्रह- अश्वगंधा और कुशा का पौधा

केतु ग्रह अध्यात्म, मोक्ष और अंतर्ज्ञान से जुड़ा है. अश्वगंधा और कुशा घास को लगाना इसके दोषों को दूर करने में सहायक होता है. यह मानसिक बेचैनी को कम करके आत्मिक शांति प्रदान करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

