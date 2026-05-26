Vastu Tips: घर में लगाएं ये 5 खास पेंटिंग, दूर होगा वास्तु दोष तो खुशहाल रहेगा परिवार

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में पेंटिंग से जुड़े कुछ विशेष नियम और टिप्स बताए गए हैं. आमतौर पर लोग घर में पेंटिंग इसलिए लगाते हैं, ताकि माहौल खुशनुमा रहे, लेकिन वास्तु में इससे जुड़े कई फायदे भी बताए गए हैं. वास्तु नियम के मुताबिक, घर में कुछ विशेष प्रकार के पेंटिंग को लगाने से ना सिर्फ कमरा आकर्षक लगता है, बल्कि वास्तु दोष भी कोसों दूर रहते हैं. इन पेंटिंग्स को घर में लगाने से वहां रहने वालों का आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है. चलिए अब ये जानते हैं कि घर में किन पेंटिंग्स को लगाना वास्तु के लिहाज से शुभ और लाभकारी है.

सूर्योदय की पेंटिंग

वास्तु में उगते हुए सूरज की पेंटिंग को खास महत्व दिया गया है. ऐसी पेंटिंग नई शुरुआत और करियर में तरक्की के लिए बेहद खास मानी गई है. वास्तु नियम के मुताबिक, इस पेंटिंग को हमेशा पूरब में ही लगाना चाहिए. यह पेंटिंग ना सिर्फ आर्थिक तरक्की के में सहायक होती है, बल्कि घर में सकारात्मकता का भी संचार करती है.

राधा-कृष्ण की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में राधा-कृष्ण की पेंटिंग को लगाना अत्यंत शुभ होता है. इस पेंटिंग को घर लाकर उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में लगाना चाहिए. इससे घर में शुभता और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है. इस पेंटिंग को लगाने के लिए सही स्थान बेडरूम होता है. इसे बेडरूम में लगाने से दांपत्य जीवन में आपसी प्यार बढ़ता है.

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7 घोड़ों वाली पेंटिंग

वास्तु शास्त्र की मानें तो घर में दौड़ते हुए सात घोड़ों की पेंटिंग लगाना शुभ है. यह पेंटिंग तरक्की के लिए खास मानी जाती है. वास्तु नियम के मुताबिक, दौड़ते हुए सात घोरों वाली पेंटिंग को दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए. इस पेंटिंग को बेडरूम या ड्रॉइिंग रूम में लगा सकते हैं.

उड़ते हंस या पक्षियों की पेंटिंग

घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और खुशहाली के लिए उड़ते हंस या पक्षियों वाली पेंटिंग खास मानी गई है. पक्षियों वाले इस पेंटिंग को उत्तर या पूरब दिशा में लगा सकते हैं. इस पेंटिंग को लगाने से घर में घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वास्तु दोष दूर होता है.

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कमल फूल की पेंटिंग

कमल फूल की पेंटिंग घर में खुशहाली और बरकत के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. इसे लीविंग रूम, पूजा घर या ड्रॉइंग रूम में लगाया जा सकता है. उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, ऐसी मान्यता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)