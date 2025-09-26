Advertisement
Plant Vastu: घर के ईशान कोण में लगा दें इस सफेद फूल का पौधा, दुर्भाग्य होगा दूर, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Plant Vastu For Money: वास्तु शास्त्र में ईशान कोण का बेहद खास महत्व बताया गया है. कहा जाता है कि अगर इस दिशा में माता रानी को प्रिय एक फूल का पौधा लगाने से तरक्की के नए द्वार खुल जाते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:02 PM IST
Parijat Plant Vastu Tips: हिंदू धर्म में पारिजात के पौधे का विशेष महत्व माना गया है. इसके फूल सुंदरता और पवित्रता के प्रतीक हैं, जिन्हें घर में बेहद शुभ माना जाता है. पारिजात को हरसिंगार और रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है. इसकी सुगंध वातावरण को सकारात्मकता से भर देती है. मान्यता है कि यह फूल मां लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए इसे घर में लगाना सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है. हालांकि, वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे लगाने के कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है. आइए जानते हैं कि पारिजात के पौधे को घर की किस दिशा में लगाने से तरक्की के द्वार खुलते हैं.

पारिजात पौधा लगाने का शुभ दिन

हालांकि पौधे किसी भी समय लगाए जा सकते हैं, लेकिन पारिजात को सोमवार, शुक्रवार या गुरुवार के दिन लगाना सबसे शुभ माना गया है. शुक्रवार को लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. गुरुवार को लगाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है. इन दिनों इस पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है.

पारिजात पौधा लगाने की सही दिशा

वास्तु के अनुसार, पारिजात का पौधा घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है. इन दिशाओं में पौधा लगाने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और सुख-शांति का वास होता है.

इन नियमों का रखें ध्यान

पौधे को दक्षिण या नैऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम दिशा) में लगाने से बचें, इससे अशुभ प्रभाव हो सकता है. इसे कभी भी बाथरूम, टॉयलेट या रसोई के पास न रखें. गंदगी वाले स्थान पर पौधा रखना वर्जित है। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. गिरे हुए फूलों को पैरों से रौंदना अपमानजनक माना जाता है। इन्हें तुरंत उठाकर पवित्र स्थान पर रखें और पूजा में उपयोग करें. अगर, पौधा पूरी तरह सूख जाए, तो तुरंत हटा दें. आंशिक रूप से सूखे पत्ते या फूलों को समय-समय पर अलग कर दें.

यह भी पढ़ें: ऐसे घरों से उल्टे पांव लौट जाती हैं मां लक्ष्मी, जहां होती हैं ये 5 चीजें, लगता है वास्तु दोष

पारिजात के पौधे की विशेष पूजन विधि

पौधा लगाने के बाद रोज शाम को इसके पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है. पहली बार पौधा लगाने पर गंगाजल मिलाकर शुद्ध जल अर्पित करें और ‘ॐ श्री लक्ष्म्यै नमः’ मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है और तरक्की के नए द्वार खुलते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

