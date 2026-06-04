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Vastu Tips: बालकनी में इन 5 पौधों को लगाने से चलकर आएगी बरकत, खुशहाल रहेगा परिवार

Balcony Vastu Tips: वास्तु और फेंगशुई के मुताबिक, पांच पौधे ऐसे हैं जिन्हें बालकनी में लगाना अच्छा है. ये पौधे ना सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, बल्कि सुख-शांति के लिए भी खास हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 04, 2026, 03:56 PM IST
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Vastu Tips: बालकनी में इन 5 पौधों को लगाने से चलकर आएगी बरकत, खुशहाल रहेगा परिवार

Plant Vastu for Balcony: पेड़-पौधे ना सिर्फ स्वच्छ हवा देते, बल्कि घर के वास्तु को भी संतुलित रखते हैं. वास्तु में कई ऐसे पौधों का उल्लेख मिलता है, जो कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के साथ-साथ बरकत भी लाते हैं. वास्तु के मुताबिक कुछ पौधों को बालकनी में लगाने से धन, सुख और समृद्धि दिनोंदिन बढ़ती जाती है. इसके अलावा ये पौधे मानसिक परेशानियों को दूर करने में भी सहायक माने गए हैं. चलिए, जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जिन्हें बालकनी में लगाना शुभ और मंगलकारी है.

चमेली

यह पौधा सुगंधित फूलों के लिए जाना जाता है. इस पौधे को बालकनी में लगाने पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है. इसके अलावा इसे लगाने से परिवार के सदस्यों में तालमेल बना रहता है. परिवार में किसी प्रकार का कलह नहीं होता. चमेली को बालकनी में उस स्थान पर लगाना चाहिए, जहां सूर्य की रोशनी आती हो. 

ऐलोवेरा

ऐलोवेरा प्लांट सेहत के साथ-साथ घर में पॉजिटिविटी को बनाए रखने में भी मदद करता है. इसमें निगेटिव एनर्जी को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है. इसे बालकनी में इस जगह पर लगाएं जहां पर हल्की-हल्की सूर्य की रोशनी आती हो. 

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सुपारी का पौधा

सुपारी का पौधा देखने में आकर्षक होने के साथ-साथ वातावरण को भी शुद्ध रखता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, यह पौधा घर में सुख-शांति के लिए खास है. इस पौधे को बालकनी में पूर्व या पूर्व-उत्तर दिशा में लगा सकते हैं. 

बांस का पौधा

सुपारी के पौधे को अंग्रेजी में ऐरेका पाम कहा जाता है. इस पौधे को घर में लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है. इसके साथ ही परिवार का वातावरण शांत और खुशनुमा बना रहता है. फेंगशुई के अनुसार, इस पौधे को बालकनी में पूरब या दक्षिण-पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए. 

मनी प्लांट

मनी प्लांट घर में धन की स्थिति को अच्छा रखने के लिए कारगर माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, बालकनी में इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना उत्तम है. इस दिशा के स्वामी भगवान गणेश माने गए हैं. 

यह भी पढ़ें: पैसों की किल्लत होगी कोसों दूर, पॉकेट में रखें फेंगशुई की 4 चीजें

बालकनी में किन पौधों को नहीं रखना चाहिए

वास्तु और फेंगशुई के मुताबिक, बालकनी में सूखे, मुरझाये, कांटेदार और दूध जैसा सफेद पदार्थ निकलने वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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