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Hindi Newsधर्मPuja Mandir: घर के पूजा मंदिर में एक ही देवी-देवता की 2 तस्वीर लगाना शुभ है या अशुभ? जानिए सही नियम

Puja Mandir: घर के पूजा मंदिर में एक ही देवी-देवता की 2 तस्वीर लगाना शुभ है या अशुभ? जानिए सही नियम

Puja Mandir: हर घर में पूजा-पाठ के लिए देवी-देवताओं की मूर्ति या तस्वीर लगाई जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा-घर में एक ही देवी या देवता की दो तस्वीर स्थापित करना शुभ है या अशुभ. साथ ही मूर्ति स्थापना से जुड़े क्या खास नियम हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 19, 2026, 02:57 PM IST
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Puja Mandir: घर के पूजा मंदिर में एक ही देवी-देवता की 2 तस्वीर लगाना शुभ है या अशुभ? जानिए सही नियम

Vastu Shastra: सनातन धर्म में पूजा-पाठ को विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि रोजाना पूजा-पाठ करने से मान शांत और चित्त स्थिर रहता है. साथ ही सही विधि से की कई पूजा के परिणामस्वरूप देवी-देवताओं को विशेष कृपा भी प्राप्त होती है. अधिकांश हिंदू घरों में पूजा-पाठ के लिए पूजा मंदिर की विशेष व्यवस्था रहती है, जिसमें अलग-अलग देवी-देवताओं की तस्वीर या मूर्तियां स्थापित रहती हैं. कई बार लोग घर के पूजा मंदिर में एक ही देवी या देवता की एक से अधिक तस्वीर लगी होती हैं. लेकिन, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आखिर घर के पूजा मंदिर में एक ही देवी या देवती दो तस्वीर या मूर्ति स्थापित करना सही है या गलत? आइए, वास्तु शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि पूजा-मंदिर में एक ही देवी या देवता की 2 तस्वीर लगा सकते हैं या नहीं.

बिगड़ जाता है ऊर्जा का संतुलन

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, जब भी घर के पूजा-स्थल पर या मंदिर में मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है. इसलिए अगर मंदिर में दो मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है, तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है. इसकी वजह से घर में नकारात्मकता फैलने लगती है. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि मूर्ति से जुड़े वास्तु के इस नियम का उलंघन करने से घर में सुख-शांति का वास नहीं होता. 

पूजा का नहीं मिलता फल

सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार, दैनिक पूजन का मुख्य उद्देश्य भगवान में अपना ध्यान लगाना है. ऐसे में अगर घर के पूजा-मंदिर में दो मूर्तियां होती हैं, पूजन के दौरान भक्त का मन भटक सकता है. इसके साथ ही इसकी वजह से पूजन का संपूर्ण फल और मानसिक शांति नहीं मिलती. 

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घर में उत्पन्न हो सकता है वास्तु दोष

वास्तु एक्सपर्ट बताते हैं कि घर के पूजा-मंदिर में शिवलिंग या भगवान गणेश की एक से अधिक मूर्तियां स्थापित करने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. साथ ही ये वास्तु दोष परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं. 

यह भी पढ़ें: बड़ा मंगल पर घर में स्थापित करें ये यंत्र, हनुमान जी की कृपा से हमेशा रहेंगे समृद्ध और खुशहाल

गहरा सकता है आर्थिकबो संकट

वास्तु नियम के मुताबिक पूजा घर में एक दी देवी या देवता की दो मूर्तियों को आमने-सामने रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. साथ ही ऐसी स्थिति में मूर्ति से निकलने वाली ऊर्जा आपस में टकरा जाती है, जिसकी वजह से बरकत रुक जाती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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