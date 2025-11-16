Painting Vastu: गलत दिशा में लगी सात घोड़े की पेंटिंग बन सकती है कलह का कारण, जानें सही दिशा और नियम

Seven Horses Painting Vastu Tips: घर की सजावट में सात घोड़ों की पेंटिंग काफी लोकप्रिय है. मान्यता है कि यह तस्वीर घर में सौभाग्य, प्रगति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है. लेकिन कई बार लोग अनजाने में ऐसी पेंटिंग गलत दिशा या गलत प्रकार में लगा देते हैं, जिससे शुभ परिणामों की जगह बाधाएं आने लगती हैं. वास्तु शास्त्र में इस पेंटिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस प्रकार की तस्वीर से बचना चाहिए, सात घोड़ों की पेंटिंग किस दिशा में लगानी चाहिए और इसे लगाने से क्या लाभ मिलते हैं.

पेंटिंग खरीदते समय बरतें ये सावधानियां

सात घोड़ों की पेंटिंग लेते समय घोड़ों के हावभाव और स्वरूप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार आक्रामक या क्रोधित दिखते घोड़े नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, इसलिए ऐसी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए. पेंटिंग में घोड़ों के चेहरे शांत और संतुलित भाव में होने चाहिए। इससे घर का माहौल खुशनुमा रहता है और सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ता है. सफेद घोड़ों की तस्वीर सबसे अधिक शुभ मानी जाती है, क्योंकि सफेद रंग शांति, सफलता और विकास का प्रतीक है. ऐसी तस्वीर न केवल परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा लाती है, बल्कि घर में चल रहे विवादों को भी कम करने में सहायक मानी जाती है.

बैकग्राउंड का ऐसा चुनाव न करें

अक्सर लोग घोड़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन तस्वीर के बैकग्राउंड की अनदेखी कर देते हैं. वास्तु के अनुसार तूफान, धूल, तेज धूप, अव्यवस्था या नकारात्मक मौसम दर्शाने वाला बैकग्राउंड घर में तनाव और अवरोध पैदा कर सकता है. बेहतर होगा कि पेंटिंग के बैकग्राउंड में समुद्र, शांत वातावरण या प्राकृतिक सौंदर्य दिख रहा हो. ऐसे शांत बैकग्राउंड वाली तस्वीरें सफलता और मानसिक शांति लाने में विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती हैं.

सात घोड़ों की पेंटिंग किस दिशा में लगानी चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार इस पेंटिंग की दिशा बेहद महत्वपूर्ण है. उत्तर दिशा सबसे शुभ मानी जाती है. इससे आर्थिक प्रगति के योग बनते हैं और धन का आगमन बढ़ता है. पूर्व दिशा भी इस तस्वीर के लिए अनुकूल है। यह दिशा करियर में सफलता और मानसिक सकारात्मकता बढ़ाती है. इसे आप घर के लिविंग एरिया या अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं। सही दिशा में लगी पेंटिंग काम में सफलता और तरक्की दिलाती है.

इन स्थानों पर भूलकर भी न लगाएं सात घोड़ों की तस्वीर

कई स्थान ऐसे होते हैं जहां इस पेंटिंग को लगाना अशुभ माना गया है. बाथरूम या उसके पास, रसोई घर, पूजा कक्ष, ऐसी दीवारें जो बंद हों और जिनके आगे कोई खुला मार्ग न हो, इन जगहों पर लगी तस्वीर की ऊर्जा बाधित होती है और घर में नकारात्मक प्रभाव ला सकती है.

वास्तु के अनुसार पेंटिंग लगाने के लाभ

अगर सात घोड़ों की पेंटिंग को सही दिशा और नियमों के अनुसार लगाया जाए, तो इसके कई लाभ मिलते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार, गृह-क्लेश और तनाव में कमी, करियर में प्रगति, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार, आत्मविश्वास और सम्मान में वृद्धि (विशेषकर लाल रंग उपस्थित होने पर) यह तस्वीर उन्नति, सौभाग्य और जीवन में निरंतर प्रगति का प्रतीक मानी जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)