Advertisement
trendingNow13040010
Hindi Newsधर्मShaadi Vastu Tips: निगेटिव एनर्जी से भर जाएगा घर, रुक जाएंगे मांगलिक कार्य, जान लें 5 वास्तु नियम

Shaadi Vastu Tips: निगेटिव एनर्जी से भर जाएगा घर, रुक जाएंगे मांगलिक कार्य, जान लें 5 वास्तु नियम

Shaadi Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, शादी वाले घरों में वास्तु से विशेष नियमों का खास ख्याल रखना जरूरी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शादी वाले घर में वास्तु शास्त्र के किन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो सके.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shaadi Vastu Tips: निगेटिव एनर्जी से भर जाएगा घर, रुक जाएंगे मांगलिक कार्य, जान लें 5 वास्तु नियम

Shaadi Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में विवाह जैसे शुभ संस्कार होने वाले हों, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना बेहज जरूरी माना गया है. शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों और संस्कारों का संगम होता है. ऐसे में घर का वातावरण शुद्ध, शांत और सकारात्मक होना चाहिए. इसी उद्देश्य से शादी वाले घर में हल्दी और रोली से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाया जाता है. साथ ही तुलसी, मनी प्लांट और पीस लिली जैसे पौधे लगाकर वातावरण को शुभ रखा जाता है. हालांकि, जिस तरह कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, उसी तरह कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, विवाह से पहले और विवाह के दौरान इन चीजों को घर में रखना अशुभ माना गया है. आइए जानते हैं जानते हैं शादी वाले घर के लिए जरूरी वास्तु नियम. 

युद्ध से जुड़ी तस्वीरें न लगाएं

वास्तु के अनुसार हर वस्तु अपने साथ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा लेकर आती है. शादी जैसे शुभ अवसर पर घर में शांति और प्रेम का वातावरण होना चाहिए।.ऐसे में रणभूमि, युद्ध, महाभारत या किसी भी प्रकार के संघर्ष को दर्शाने वाली तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए. इससे घर में तनाव और आपसी क्लेश की संभावना बढ़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कांटेदार पौधों से बनाएं दूरी

जिस घर में शादी होने वाली हो, वहां कांटेदार या नुकीले पौधों को रखना वास्तु दोष का कारण बन सकता है. विशेष रूप से उस स्थान पर, जहां हल्दी, मेहंदी, कथा या अन्य मांगलिक रस्में होने वाली हों, वहां ऐसे पौधे नहीं रखने चाहिए. कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माने जाते हैं.

दक्षिण दिशा में शीशा न लगाएं

वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को यमराज और पितरों की दिशा माना गया है. इस दिशा में आईना या शीशा लगाना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर के सदस्यों के मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं और कई प्रकार के वास्तु दोष भी बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: छिन सकती है मां अन्नपूर्णा की कृपा, भूलकर भी ना करें बासी आटे से जुड़े ये काम

सूखे फूलों की मालाएं हटाएं

शादी वाले घर में सूखे फूल या सूखी फूलों की मालाएं रखना शुभ नहीं माना जाता. कई बार पूजा स्थल में देवी-देवताओं की मूर्तियों पर या दिवंगत परिजनों की तस्वीरों पर लंबे समय तक फूलों की माला टंगी रहती है. वास्तु के अनुसार विवाह से पहले ऐसी सभी सूखी मालाएं हटा देनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं. मुख्य द्वार पर लगी सूखी मालाओं को भी तुरंत उतार देना चाहिए.

दक्षिण दिशा में न रखें शादी का सामान

वास्तु शास्त्र के अनुसार हल्दी, मेहंदी और विवाह से जुड़ा कोई भी सामान दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए. इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और वास्तु दोष उत्पन्न होने की आशंका रहती है. दक्षिण दिशा को पितरों और यमराज से जुड़ी दिशा माना जाता है, इसलिए मांगलिक वस्तुओं को पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में रखना अधिक शुभ होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ