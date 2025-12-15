Shami Plant: शमी का पौधा इस दिशा में लगाते ही दूर होगा हर दुर्भाग्य, खुल जाएगी किस्मत की तिजोरी!

Advertisement
Shami Plant Vastu: वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे से शनि देव का विशेष संबंध बताया गया है. इसलिए इस पौधे को घर में लगाते वक्त इससे जुड़ी विशेष बातों को जान लेना जरूरी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में शमी का पौधा किस दिशा में लगाने से दुर्भाग्य दूर होगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 15, 2025, 03:19 PM IST
Shami Plant Vastu Tips: वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है. पैराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह पौधा विशेष रूप से शनिदेव को प्रिय है और इसे घर में सही तरीके से लगाने पर शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है. हालांकि, वास्तु शास्त्र में शमी के पौधे को लगाने और इसकी देखभाल के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. इन नियमों को रखकर लगाने पर इस पवित्र पौधे के शुभ और फलदायी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं. जबकि, गलत दिशा या स्थान पर पौधा लगाने से घर में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इसके सही ढंग से लगाना जरूरी है. 

घर में किस दिन लगाएं शमी का पौधा

शमी के पौधे को किसी शुभ दिन पर घर में लगाना परिवार के सदस्यों के जीवन में सकारात्मकता लाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, शमी के पौधे का संबंध सीधे शनिदेव से है, इसलिए इसे शनिवार के दिन घर में लगाना सबसे शुभ होता है. शनिवार को यह पौधा घर में लगाने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

किस दिशा में लगाना चाहिए शमी का पौधा?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शमी के पौधे को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है, ताकि अशुभ परिणाम न मिलें. शमी का पौधा लगाने के लिए ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) को सबसे उत्तम और शुभ दिशा माना गया है. आप इस पौधे को घर की उत्तर दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं. सही दिशा में शमी का पौधा लगाने से घर में बरकत आती है, फिजूलखर्ची कम होती है और धीरे-धीरे धन की तंगी समाप्त होती है. यह दरिद्रता को घर से दूर रखता है.

शमी के पौधे से जुड़े जरूरी वास्तु नियम

अंधेरे या छायादार स्थान से बचें- शमी के पौधे को ऐसे स्थान पर न लगाएं जहां हमेशा छाया या अंधेरा रहता हो. इस पौधे को घर के अंदर रसोई घर के पास रखना भी वर्जित माना जाता है.

टॉयलेट या बाथरूम से दूरी- इसे भूलकर भी टॉयलेट या बाथरूम के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ सकता है.

मुख्य द्वार पर - इस पौधे को घर के मुख्य द्वार के पास स्थापित किया जा सकता है. वास्तु के अनुसार, इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां इसे पर्याप्त सूर्य की रोशनी मिल सके, जिससे यह हमेशा हरा-भरा बना रहे.

सूखा पौधा अशुभ- घर में कभी भी सूखा हुआ या मुरझाया हुआ शमी का पौधा नहीं रखना चाहिए. ऐसा पौधा घर में नकारात्मकता का कारण बन सकता है. अगर पौधा सूख जाए, तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगाएं.

पूजा विधि और मंत्र

शमी के पौधे को लगाने के साथ-साथ उसकी नियमित पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है. आप प्रत्येक शनिवार के दिन इस पौधे के पास दीपक जला सकते हैं. इसके अलावा नियमित रूप से 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करना शनिदेव को प्रसन्न करता है, जिससे उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

