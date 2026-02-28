Vastu Tips: कंगाल को भी मालामाल बना सकता है 'चांदी का मोर', घर की इन 5 दिशाओं में रखते ही खिंची चली आएंगी मां लक्ष्मी!

Advertisement
Silver Peacock Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन और श्रीकृष्ण का प्रिय माना गया है. मान्यता है कि इससे जुड़े वास्तु नियम आर्थिक परेशानियों को दूर कर घर में खुशहाली लाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में चांदी का मोर कहां रखना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:07 PM IST
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की हर वस्तु को ऊर्जा का स्रोत माना गया है. यह ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी. सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का सीधा असर हमारी तरक्की, शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. वास्तु शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, चांदी का मोर घर में रखने से न सिर्फ सुदरता बढ़ती है, बल्कि यह शुभता और धन को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है. अगर वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक घर की सही दिशा में चांदी का मोर रखा जाए तो जीवन में कई चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं. ऐसे में आइए, वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि घर की किस दिशा में चांदी का मोर रखना शुभ है और इससे जुड़े जरूर वास्तु नियम क्या हैं.

पूजा घर में इस तरह रखें मोर

वास्तु के अनुसार, घर के मंदिर या पूजा स्थल पर चांदी का मोर स्थापित करना अत्यंत मंगलकारी है. मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन और श्री कृष्ण का प्रिय माना जाता है. इसलिए इसे घर के मंदिर में रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. मोर के इस वास्तु उपाय से न सिर्फ घर में सकारात्मकता बढ़ती है, बल्कि परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति भी प्राप्त होती है.

भाग्य जगाएगा तिजोरी में रखा चांदी का मोर

अगर आप कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता से वंचित हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो यह उपाय आपके लिए है. किसी भी पूर्णिमा के दिन चांदी का एक छोटा मोर घर लाएं और उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें. मान्यता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं.

कार्यस्थल या स्टडी टेबल पर

व्यापार में बार-बार अड़चनें आना या घाटा होना नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है. ऐसे में अपने ऑफिस की डेस्क, स्टडी टेबल या जहां आप बिजनेस से जुड़ी जरूरी फाइलें रखते हैं, वहां चांदी का मोर रखें. यह एकाग्रता बढ़ाता है और करियर व व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करता है. 

बेडरूम में चांदी का मोर क्यों रखें

अगर पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर अनबन रहती है या घर का माहौल तनावपूर्ण रहता है, तो चांदी का मोर रिलेशनशिप में निखार ला सकता है. बेडरूम में चांदी का मोर रखने से कमरे की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आपसी प्रेम व सामंजस्य बढ़ता है. यह दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए भी खास है. 

धन रखने वाले स्था पर रखें मोर

अक्सर पैसा आने के बावजूद टिकता नहीं है या घर में हमेशा तंगी बनी रहती है. ऐसे में चांदी के एक छोटे से मोर को अपनी अलमारी या तिजोरी के ऊपरी हिस्से पर स्थापित करें. ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है.

