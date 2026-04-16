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Vastu Tips: शौचालय में बैठने की गलत दिशा बन सकती है बीमारी और कंगाली का कारण, क्या आप भी कर रहे हैं ये बड़ी चूक?

Tiolet Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए शौचालय की स्थिति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. अक्सर लोग शौचालय के दरवाजे की दिशा को लेकर भ्रमित रहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शौचालय से जुड़े खास वास्तु नियम, जो सुख-समृद्धि के लिए हैं खास.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:37 PM IST
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Vastu Tips: शौचालय में बैठने की गलत दिशा बन सकती है बीमारी और कंगाली का कारण, क्या आप भी कर रहे हैं ये बड़ी चूक?

Vastu Shastra: नया घर बनवाते वक्त हर किसी के मन में एक शौचालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जरूर रहते हैं. उदाहरण के लिए शौचालय का स्थान किस दिशा में और कहां होना चाहिए, टॉयलेट सीट को किस दिशा में रखना चाहिए, किस दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए और कौन-सी दिशा में मुंह नहीं करना चाहिए. इसके अलावा अक्सर यह भी पूछते हैं कि शौचालय का दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए इत्यादि. अक्सर लोग इन सवालों का उत्तर जानना चाहते हैं.  ऐसे में अगर आप भी घर बनवाने का विचार कर रहे हैं या भविष्य में ऐसा करने प्लान कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं शौचालय के लिए सबसे शुभ दिशा क्या है और इससे किन दिशाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए.

शौचालय की सही दिशा और स्थान

वास्तु शास्त्र के ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार, शौचालय के लिए सबसे उपयुक्त स्थान दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) के मध्य बताया गया है. इसके लिए एक श्लोक का भी उल्लेख भी किया गया है. श्लोक है- ‘याम्य नैऋत्य मध्ये पुरीष त्याग मंदिरम्’

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इन स्थानों पर भूल से भी न बनवाएं शौचालय

ईशान कोण (उत्तर-पूर्व)- वास्तु शास्त्र के मुताबिक, यह देवताओं और शुद्ध ऊर्जा का स्थान है. यहां शौचालय होने से घर में भारी दोष उत्पन्न होता है.

ब्रह्म स्थान (घर का केंद्र)- घर का मध्य भाग खुला और स्वच्छ होना चाहिए. यहां मल विसर्जन का स्थान होने से मानसिक और आर्थिक प्रगति रुक जाती है.

शौच के समय मुख की दिशा

वास्तु के अनुसार, शौच के समय व्यक्ति का मुख उत्तर या दक्षिण दिशा में होना चाहिए. इसके पीछे वैज्ञानिक और प्राकृतिक तर्क यह है कि पूरब से सूर्योदय और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, इसलिए इन दिशाओं की मर्यादा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. नित्यकर्म पूजा प्रकाश (गीता प्रेस) और याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार समय के आधार पर दिशा का चुनाव करना चाहिए. दिन और शाम के समय उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए. जबकि रात के वक्त शौचालय में दक्षिण की ओर मुख करना चाहिए. इस संबंध में श्लोक है- "दिवा संध्यासु कर्णस्थब्रह्मसूत्र उदङमुखः, कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रौ च दक्षिणामुखः".

यह भी पढ़ें: भूलकर भी न रखें इस दिशा में घर का दरवाजा, वरना लौट जाएगी सुख-समृद्धि, जानें सही वास्तु 

अटैच्ड बाथरूम शुभ या अशुभ

आधुनिक समय में अटैच्ड बाथरूम का चलन बढ़ा है, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे दोषपूर्ण माना गया है. स्नानघर को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और शौचालय को राहु का. जब ये दोनों एक साथ होते हैं, तो यह चंद्र ग्रहण के समान स्थिति पैदा करता है. इसके परिणामस्वरूप घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और अनावश्यक कलह व धन हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

कैसे दूर होगा वास्तु दोष

शौचालय की ऊर्जा नकारात्मक मानी जाती है. यदि दरवाजा खुला रहता है, तो यह दूषित ऊर्जा पूरे घर की सकारात्मकता को नष्ट कर देती है. इसलिए शौचालय के दरवाजे को हमेशा बंद रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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