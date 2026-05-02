Vastu: क्या आपके घर की तरक्की को रोक रहा है 'अदृश्य वेध'? जानें छाया और द्वार वेध के गुप्त संकेत!

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे निवास स्थान या कार्यस्थल की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, सुख और आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करती है. कई बार अच्छी कमाई होने के बावजूद घर में कलह, बीमारी या व्यवसाय में रुकावटें आने लगती हैं. इसका एक मुख्य कारण विभिन्न प्रकार के वेध (रुकावटें या दोष) हो सकते हैं. वास्तु शास्त्र की मानें तो किसी भी घर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट छाया या द्वार भेद होता है. कहा जाता है कि इस वास्तु दोष की वजह से न सिर्फ आर्थिक परेशानियां बढ़ती है, बल्कि परिवार के सदस्य किसी मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं. अक्सर लोग इस दोष को समझकर भी नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, ऐसा करना वास्तु के नियम के हिसाब से अच्छा नहीं है. ऐसे में आइए जानते हैं कि छाया वेध और द्वार वेध क्या होते हैं.

क्या होता है छाया वेध ?

किसी भी भवन या दफ्तर पर किसी बाहरी वस्तु की छाया पड़ना वास्तु में शुभ नहीं माना जाता. अगर आपके घर या दुकान पर किसी ऊंचे टॉवर, विशाल वृक्ष या किसी धार्मिक स्थल (जैसे मंदिर का शिखर) की छाया पड़ती है, तो इसे छाया वेध कहा जाता है. इस स्थिति में पर्याप्त इनकम होने के बाद भी घर के सदस्यों को मानसिक तनाव और नई-नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. यह दोष आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाता है और यश-वैभव का नाश करता है. दुकान या ऑफिस में छाया वेध होने से कर्मचारियों में तनाव रहता है और लाभ की जगह हानि के योग बनने लगते हैं.

कोण वेध क्या होता है

भवन निर्माण और स्थान चयन में कोण वेध का विशेष महत्व है. यह दोष तब उत्पन्न होता है जब आपके प्रवेश द्वार के ठीक सामने किसी दूसरी इमारत का नुकीला कोना आ रहा हो. इसे अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है, जो तरक्की में बाधा डालता है. अगर संभव हो, तो मुख्य प्रवेश द्वार की दिशा बदल देनी चाहिए. अगर द्वार बदलना मुमकिन न हो, तो प्रवेश द्वार को गोलाई प्रदान करने से इस दोष के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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किसे कहते हैं द्वार वेध

मुख्य द्वार खुशहाली का रास्ता होता है, लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार की तकनीकी या भौतिक खराबी हो, तो इसे द्वार वेध कहते हैं. खुलते या बंद होते समय दरवाजे का जमीन से रगड़ना. कब्जों से चूं-चूं की आवाज आना. दरवाजे का अत्यधिक भारी या कठोर होना.झटके के साथ बंद होना या खुलना. द्वार वेध से तरक्की रुक जाती है. प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। यह घर में कलह, आर्थिक नुकसान और अपयश का कारण बनता है।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)