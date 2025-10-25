Advertisement
Hindi Newsधर्म

Vastu Dosh: घर की इस दिशा में है सीढ़ी तो हो जाएं सावधान! धन और सेहत दोनों पर पड़ेगा बुरा असर

Stairs Vastu Dosh: वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों से जुड़े खास वास्तु नियमों का पालन करके आप न सिर्फ अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं, बल्कि सुख-समृद्धि और शांति का वातावरण भी सुनिश्चित कर सकते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:44 PM IST
Vastu Dosh: घर की इस दिशा में है सीढ़ी तो हो जाएं सावधान! धन और सेहत दोनों पर पड़ेगा बुरा असर

Vastu Dosh: घर का निर्माण करते समय अक्सर लोग बेडरूम, रसोई और पूजा घर के वास्तु पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन घर की सीढ़ियों को नजरअंदाज कर देते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों की दिशा और संरचना में उत्पन्न दोष घर की सुख-शांति भंग कर सकते हैं और दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं. चाहे भवन एक मंजिला हो या बहुमंजिला, सीढ़ियों के लिए सही वास्तु नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है. ऐसे में आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि सीढ़ियों से जुड़े वास्तु दोष कैसे उत्पन्न होते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए. 

सीढ़ियों की सही दिशा और स्थान

नैऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम)- सीढ़ियों के लिए यह दिशा अति शुभ मानी जाती है. वास्तु में नैऋत्य कोण को ऊंचा और भारी रखना शुभ माना जाता है, और यहां सीढ़ियों का निर्माण इस जरुरत को पूरा करता है.

वायव्य कोण (उत्तर-पश्चिम)- यह दिशा सीढ़ियों के निर्माण के लिए एक अच्छा विकल्प है.

वर्जित दिशा (ईशान कोण)- भूलकर भी सीढ़ियां ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में नहीं बनवानी चाहिए. यह स्थान हल्का और खुला होना चाहिए, जबकि सीढ़ियां इस क्षेत्र को भारी बना देती हैं, जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है.

सीढ़ियों की संरचना और महत्वपूर्ण नियम

दीवार का स्पर्श- सीढ़ियों को यथासंभव घर की पूर्वी या उत्तरी दीवार को सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए.

सीढ़ियों की संख्या- सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम (Odd) होनी चाहिए, जैसे- 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21 आदि। सम संख्या (Even Number) वाली सीढ़ियां शुभ नहीं मानी जातीं.

घुमाव- चढ़ते समय सीढ़ी का घुमाव दाईं ओर (Clockwise) होना शुभ माना जाता है.

गोलाईदार सीढ़ियां- भवन को लपेटती हुई गोलाईदार (Circular) सीढ़ियां बनवाने से बचें, इन्हें वास्तु में अशुभ माना जाता है.

प्रवेश द्वार- सीढ़ियों के प्रारंभ और अंत में मजबूत दरवाजे (Gates) होने चाहिए. नीचे का दरवाजा ऊपर के दरवाजे के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए.

त्रिकोण का निषेध- सीढ़ियों का प्रारंभ त्रिकोणीय (Triangular) आकार की सीढ़ी से नहीं करना चाहिए.

सीढ़ी के नीचे के स्थान का उपयोग

सीढ़ियां घर में प्रवेश करते ही एकदम सामने नहीं दिखनी चाहिए और न ही घर के बिल्कुल मध्य (ब्रह्म स्थान) में होनी चाहिए. ऐसी सीढ़ियां घर में प्रवेश करते ही तनाव बढ़ा सकती हैं. यदि ऐसी स्थिति हो, तो उनके दोनों ओर फूलदार गमले रखना शुभ होता है. सीढ़ी के नीचे बेजरूम (Bedroom), बैठक (Drawing Room), पूजाघर या शौचालय का निर्माण बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए. सीढ़ी के नीचे के खाली स्थान का उपयोग भंडारण या गोदाम (Storage) के रूप में किया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

